Başkan Ateş TATSO Genel Kuruluna Katıldı

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Bolu TSO’nun da üyesi bulunduğu Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TATSO) 14. Genel Kurulu ve 15. Kuruluş yıldönümü organizasyonu dolayısıyla TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığındaki heyet ile birlikte Berlin’e gitti. TSO Başkanı Ateş, Berlin programında ilk olarak TATSO genel kurulu öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Berlin Ticaret Müşaviri Abdullah Soylu’nun da katılımıyla düzenlenen bilgilendirme ve istişare toplantısına katıldı. Sonrasında ise Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın seçimli 14. Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan seçimde yeni dönem TATSO yönetimi için oyunu kullanan Ateş, genel kurulda ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, TATSO Başkanı Rolf König, AB Komisyonu Eski Başkan Yardımcısı Günter Verheugen, Türk ve Alman iş insanları ile de bir araya gelerek görüşmelerde bulundu.