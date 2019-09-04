Başkan Ateş’e, 57. Alay Sancağı hediye etti

Haber: Ceylan Beykoz

Geçtiğimiz günlerde büyük bir coşkuyla açılışı gerçekleştirilen Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi yeni hizmet binasına ilk ziyaretlerden birini Bolu Ülkü Ocakları yaptı. Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül ve Ocak yöneticileri yeni hizmet binasında Ülkü Ocakları Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş ve Başkan Yardımcılarına hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Ziyarette Bolu Ülkü Ocakları Başkanı Akgül, Genel Başkan Sinan Ateş’e, özel olarak hazırlattığı “57. Alay Sancağı” hediye etti. Akgül ayrıca, 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde yapacakları çalışmalar hakkında Başkan Ateş’e bilgiler verdi. Akgül ve beraberindekiler daha sonra Genel Başkan Yardımcılarını da ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundular.

Gerçekleştirilen ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan Bolu Ülkü Ocakları Başkanı Akgül şunları söyledi: “Bolu Ülkü Ocakları yöneticilerimiz ile birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramında hizmete giren Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezimizin yeni hizmet binasının açılması ve faaliyete geçmesinden dolayı Genel Başkanımız Sayın Dr. Sinan Ateş ve Genel Başkan yardımcılarımızı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunduk. Türk Gençliğine çağ atlatmak adına mücadelesini sürdürecek olan Ülkü Ocakları binamızın alımında emeği olan başta Liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli’ye, Genel Başkanımız Sayın Dr. Sinan Ateş’e ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunarız. Bolu Ülkü Ocakları olarak Ülkücü Gençliğin çağımızın 57. Alayını temsilen Genel Başkanımıza Çanakkale savaşında tarih yazan 57. Alay Sancağını hediye ederek yılmadan yıkılmadan çalışmalarımıza devam edeceğimizi arz ettik. Ülkü Ocaklılar 57. Alay’ın birer mensubuyken, Genel Başkanımız ise Türk Gençliğinin komutanıdır. Allah yeni hizmet binamızda kutlu zaferlere yürümeyi Ülkücü harekete nasip etsin.”