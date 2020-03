Başkan Ateş’ten 18 Mart mesajı

Haber: N. Halid Altundal

TSO Başkanı Türker Ateş, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Tarihimizin sayfalarına silinmez harflerle kazınan, tüm dünyada eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 105. yıldönümü millet olarak büyük bir gurur ve mutlulukla karşılıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük bir komutanı ve lideri ortaya çıkarmış olan Çanakkale Zaferi, vatan sevgisinin, bağımsızlığın, özgürlüğün ve direnişin anlamını tüm dünyaya göstermiştir. Kadın-erkek, genç-yaşlı demeden aziz milletimizin sarsılmaz azmi, kararlılığı, birlik ve beraberliği üzerinde tecelli eden bu eşsiz zafer, ilelebet şanlı tarihimizin gurur abidelerinden birisi olarak kalmaya devam edecektir.”

“AZİZ HATIRALARI ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUZ”

“Üzerinde yaşadığımız bu topraklar, bağımsızlık uğruna her türlü imkansızlığa rağmen bir an olsun ümitsizliğe kapılmadan göğüs göğüse çarpışarak bu uğurda toprağa düşmekten bir an olsun tereddüt etmeyen yüzbinlerce kahraman şehidimizin ve gazimizin bizlere mirası ve emanetidir” diyen Türker Ateş mesajının devamında şunları söyledi: “Bu miras, milletimizin yüreği vatan sevgisiyle atan her bir ferdi için asla vazgeçilmeyecek ve nesilden nesile büyüyerek, gelişerek taşınacak bir emanettir. Bu toprakları bizlere ebedi vatan yapan kahramanlarımızdan aldığımız manevi güç ile asla durmadan ve geri adım atmadan, yarınların daha güçlü ve müreffeh Türkiye’sini inşa etmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 105’inci yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü’nde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu eşsiz zaferin kazanılmasında, vatan ve bağımsızlık uğruna canlarını feda eden, her biri yüreklerimizde sonsuza dek yaşamaya devam edecek olan tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.”