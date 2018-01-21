Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, Çin’e iş amaçlı seyahat edecek olan kişilerden istenen ve Çin resmi kurumlarından alınan davet mektubu nedeniyle iş dünyasının ticari vize temininde bugüne kadar güçlükler yaşadığını ifade ederek, Ekonomi Bakanlığı’nın girişimleri sonucu bu uygulamada iş dünyasını rahatlatacak yeni düzenlemeye gidildiğini belirtti.

“RESMİ KURUM ONAYLI DAVET MEKTUBU KALDIRILDI”

Başkan Türker Ateş, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren Çin’e yönelik vize başvurularında internet sistemine geçildiğini, e-vize uygulamasının başlatıldığını ve M kodlu ticari vize başvurularında istisnai bir uygulamaya gidildiğini söyledi. Ateş konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Ekonomi Bakanlığımızın bu konudaki girişimleri sonucu, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından tanındığı belirtilen meslek örgütlerine üyeliklerini ve firmada çalıştıklarını ispatlayanlardan bugüne kadar istenmekte olan resmi kuruluş onaylı davet mektubu istenmeyecek. Bunun yerine Çin’de bulunan bir firmadan temin edilecek davet mektubu yeterli olacak. Söz konusu meslek kuruluşları listesinde Ticaret Odalarının da bulunması nedeniyle, Oda üyesi firmalarımıza bu konuda zaman kazandıran önemli bir kolaylık sağlanmış oldu. Bu düzenlemenin, Çin ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine olumlu tesir edeceği kuşkusuzdur. Katkısı olan herkese iş dünyası olarak teşekkür ederiz.”