BAŞKAN ATINI İSTEDİ

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, basın mensuplarıyla Uluslararası Köroğlu Parkında bir araya geldi. Başkan Tanju Özcan, yaptığı açıklamada sarhoşların mekanı haline gelen ve her geçen gün tahribata uğrayan Köroğlu Parkıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yaptığı teklifi paylaştı.

Başkan Özcan konuyla ilgili açıklamasında, “Mart ayının başında seçimler yakın diye Sayın Bakana bir açıklama yaptırdılar. Dediler ki; ‘biz burayı millet bahçesi olarak yapacağız.’ Akabinde seçime üç gün kala, ‘Millet Bahçesi olsun ama belediye yapsın’ diye bir yazı gönderdiler. Bu arada belediyenin tahsisi kaldırıldı burayla ilgili. Karışık bir durum vardı. Biz de dedik ki; ‘Bakın sarhoşların mekanı haline geldi, camlar kırılıyor, içerdeki malzemeler çalınıyor. Burası bir kış daha geçirirse ciddi anlamda zarar görecek’ dedik. O yüzden biz Bakanlığa yazı yazdık, dedik ki; ‘Ya bize burayı geri devredin, biz tamamlayalım. Ya da Millet Bahçesi yapacaksanız tamam biz yapacağız deyin bir an önce çalışmaya başlayın.’ Bu yazıya yaklaşık 3 ay cevap gelmemişti, ama biz burada basın açıklaması yapınca bir saat sonra cevap geldi” dedi.

“PARASINI VERİN DEDİK, ONA DA RET GELDİ”

Başkan Özcan açıklamasının devamında ısrarla Bakanlığa ‘yapamayacaksanız bize verin’ dediklerini belirterek, “Geri vermediler, herhangi bir çivi bile çakmadılar. İçerisi de görünmesin diye dün galiba demir kapıyla burayı kapatmışlar. İçerdeki facia görünmesin, çürüme görünmesin diye yapılan bir işlem. Dolayısıyla teklifimizi tekrar ediyoruz. ‘Bakın sizin burayı yapacağınız yok, ya bize burayı geri verin. Tekrar bir eski projeyi revize ederek burayı güzelleştirelim, şu eksik imalatları tamamlayalım. Bunu yapmayacaksanız -burası için Bolu halkının cebinden yaklaşık 12 milyon lira çıkmış- onun parasını bize verin’ dedik. Ona da ret cevabı geldi” diye konuştu.

“ATIMIZI BİZE GERİ VERİN”

Açıklamasına Çevre ve Şehircilik Bakanlığına üçüncü bir teklifi olduğunu bildirerek devam eden Özcan, “At da çürüyor, bina da çürüyor. Bari atı bize geri verin, uygun bir yerde uygun bir yükseklikte -ki terminalin alanının orası olabilir- yaklaşık 10 metre yükselterek bu atı koyalım. En azından Bolu’nun simgesi gerçekten gelen geçen tarafından görünsün. Şu an ki halini görüyorsunuz 61 metre yükseltmişler. Yoldan geçen ‘bu horoz şekeri mi ?’ diye soruyor. ‘Bu kelebek mi?’ diyor. Yani otobandan bakınca bir şeye benzemiyor, çünkü çok yüksek yapılmış. Tekrar ediyorum, ya bize burayı geri verin, biz buraları düzenleyelim ya da atımızı verin. Atımızı bize geri verin. Bu Bolu’nun atı biz o atı uygun bir yerde, dediğimiz gibi daha uygun şartlarda Bolu’nun sembolü haline getirmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

“YAPAMAYACAKSANIZ HAVUZU DA BİZE VERİN, BİZ YAPARIZ”

İnsanların heykel ile ‘kelebek mi horoz şekeri mi’ diye dalga geçmesinin artık gücüne gittiğini belirten Başkan Özcan açıklamasının sonunda ise şunları söyledi: “Çağrımı tekrar etmek istiyorum. Yapabileceklerine de inanmıyorum. Başında yapamazlar dedik, bizi hatalı çıkartmadılar, yapamadılar. Dolayısıyla yapamayacaksanız verin. Aşağıda da bir havuz var, Karaçayır’da. O da yıllardır atıl durumda, çürümeye terk edilmiş. Kamunun parası var orada da. Orayı yapamayacaksanız orayı da bize devredin, biz yaparız. Yani 65 milyonluk pis su arıtmayı yapan, 20 milyonluk Karadere’yi yapan, 20 küsür milyona orman binasını yapan bir belediye; birkaç milyon daha para harcayıp havuzu da halkın hizmetine sunar. Tahsis etsinler bize. Teklifim bu arkadaşlar.”

Başkan Özcan ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının heykel ile ilgili onay vermesi halinde atı terminalin sağ köşesinde batı tarafında belirledikleri uygun bir alana yaklaşık 10-15 metrelik bir kaide ile yükselterek kısa süre içerisinde oraya yerleştirebileceklerini bildirdi.