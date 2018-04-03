Haber: Semih Baykal

Ankara Spor Salonunda geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen İyi Parti 1’nci Olağanüstü Kurultayında Genel Başkan Meral Akşener delegelerinin oylarıyla yeniden seçilerek güven tazeledi. Bolu’dan da yaklaşık 500 kişinin katıldığı kurultay ile ilgili İyi Parti Bolu İl Başkanı Mehmet Aydın şu açıklamayı yaptı; “ Bildiğiniz gibi 1 Nisan Pazar günü partimizin 1. Olağanüstü Kurultayını gerçekleştirdik. Salondaki coşku ve heyecanı kelimelerle anlatmak mümkün değil. Türkiye’nin her köşesinden on binler Ankara’ya akın etmişti, Genel Merkezimiz muhteşem bir hazırlık yapmış, salonun içi ve dışı hınca hınç dolu… Pazar günü Ankara Spor Salonundaki manzara bizlere iktidara ne kadar yakın olduğumuzu bir kez daha gösterdi.”

HEDEFİMİZ PARTİMİZİ İKTİDARA TAŞIMAK

Açıklamasının devamında Aydın; “Biz de Bolu’dan ilçelerle birlikte 500’e yakın İYİ Partili ile kurultaya katıldık. Partimize gönül veren hanımefendiler ellerine ay yıldızlı kınalarını yaktı, gece yola çıktık, sabahın çok erken saatlerinde salondaki yerimizi aldık. Salonun atmosferi bize güç ve azim verdi. Bu coşkuyu bizlerle paylaşan İYİ Partili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Henüz yeni kurulmuş bir partinin böyle bir organizasyona imza atmış olması, on binlerin Ankara’da buluşması Türkiye’nin son umudu olduğumuzu bir kez daha gözler önüne serdi. Partimiz tüm demokratik süreçleri başarıyla tamamladı. Artık milletimizin bu umutlu bekleyişine cevap vermek adına bizlere düşen çalışmak, çok çalışmak, her bir hemşerimizle kucaklaşmak ve partimizi iktidara taşımak” dedi.