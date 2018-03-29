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29 Mart 2018 Perşembe
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    • Başkan Aydın’dan kongreye davet

    İyi Parti Bolu İl Başkanı Mehmet Aydın 1 Nisan Pazar günü Partisinin 1. Olağanüstü Kurultayının Ankara’da yapılacağını belirterek, Bolu’dan da kurultaya katılım için ücretsiz otobüs kaldırılacağını söyledi.

    29 Mart 2018 Perşembe 10:12
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    Başkan Aydın’dan kongreye davet

    Haber: Semih Baykal

    İyi Parti Bolu İl Başkanı Mehmet Aydın, konuyla ilgili şunları söyledi; “Partimiz kısa bir süre içerisinde 65 ilde kongrelerini tamamladı, 78 ilde teşkilatlanmasını tamamladı. Kurulduğumuz günden bugüne dek durmaksızın çalışıyoruz. Gerek genel merkezimiz gerekse bizim gibi il teşkilatları bir fiil halkımızın yoğun ilgi ve alakasına karşılık vermeye gayret ediyoruz. Bildiğiniz gibi biz de geçtiğimiz günlerde olağan il kongremizi yaptık. Sıra geldiği büyük kurultayımıza. 1 Nisan Pazar günü partimiz 1. Olağanüstü Kurultayını gerçekleştirecek. Türkiye’nin her köşesinden İYİ Parti’ye gönül veren vatandaşlarımız Pazar günü Ankara’ya akın edecek.  Büyük bir kalabalıkla, coşkuyla toyumuzu gerçekleştireceğiz inşallah” ifadelerine yer verdi.

    “TÜM HERKESE KAPIMIZ AÇIK”

    Aydın, kurultay için ücretsiz otobüs kaldırılacağını ifade ederek, “Biz de Bolu teşkilatları olarak kurultaya katılmak isteyen hemşerilerimiz için ücretsiz otobüs kaldıracağız. Tüm ilçelerimizde otobüsler tutuldu, hazırlıklar tamamlandı, büyük güne hazırız diyebiliriz. Bizlerle beraber bu coşkuyu yaşamak, iktidar yolculuğumuzda bizlere katılmak isteyen tüm herkese kapımız açık. Kurultaya katılmak isteyen hemşerilerimiz il ve ilçe başkanlıklarına isimlerini yazdırabilirler, detaylı bilgi edinebilirler “ diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: İyi, Parti, Bolu, İl, Başkanı

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