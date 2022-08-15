Başkan Barut “Dünya Yıldızlarını misafir edeceğiz”

Haber: Ceylan Beykoz

Sultanlar Ligi ile Bolu'ya ayrı bir heyecan katan Bolu Belediyespor'da Başkan Sinan Barut yeni sezon fikstürü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sezonun ilk maçında evlerinde Dünya Şampiyonu Vakıfbank ile sezonu açacaklarını belirten başkan Sinan Barut "Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile başlamıştık bu sezon Vakıfbank oldu. Bana göre çok güzel bir kura oldu. 30 Ekim'de güzel bir sonbahar gününde Bolu'da Dünya Yıldızlarını misafir edeceğiz. Onları geçen yıl olduğu gibi en güzel şekilde ağırlayacağız. İlk devre daha zorlu maçlarımız olacak. İki hafta sonra Galatasaray gelecek. Bizim amacımız zaten Bolu'ya bu takımları getirmek, onlarla başa baş oyun oynamak, Bolu'yu en iyi şekilde temsil etmek. Bu yolda geçen yıldan kazandığımız tecrübemizle Bolulu sporseverler daha iyi bir takım için şimdiden hazır olsunlar. Bolunun Sultanları tribünleri dolduran taraftarımıza mücadelenin en güzel örneğini sunacaktır" dedi.

Kombine bilet satışı

Başkan Barut ayrıca yeni sezon için kombine bilet satışı hazırlıklarını yaptıklarını daha ekonomik olarak maçları izlemek isteyenler için bu çalışmayı bir an önce harekete geçireceklerini sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2022, 15:38