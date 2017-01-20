BASIN BÜLTENİ

Bolu Belediyesi tarafından “10 Ocak Çalışan Gazeteci Günü” nedeniyle bir yemek düzenlendi. Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın ev sahipliği ile Bolu Belediyespor Sağlıklı Yaşam Merkezi (BOBES) kafeteryasında düzenlenen yemeğe Belediye Başkan Yardımcıları Emine Davarcıoğlu, Zerrin Biçen, Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Velioğlu, yerel gazete ve televizyonlar ile ulusal haber ajanslarında görevli gazeteciler katıldı.

Halkın doğru, objektif ve hızlı haber almasını sağlayan gazeteciler, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın Bitlis temasları nedeniyle 9 gün gecikmeli düzenlenen gecede birlikte akşam yemeği yedi.

Başkan Yılmaz, gazetecileri kutladı

Basın emekçilerini bir araya getiren gecede Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz yemeğin ardından bir konuşma yaparak, medya temsilcilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Gazetecilik mesleğinin zor ve özveri isteyen bir meslek olduğunu belirterek gazetecilere görevlerinde başarılar dileyen Yılmaz, daha sonra yapımı devam eden çalışmalar ve Bolu’yu geleceğe taşıyacak vizyon projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Basın kuruluşlarına plaket verildi

Gecede ayrıca, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından medya kuruluşlarına Tabiatın Kalbi Bolu’nun tanıtımına verdikleri destekten dolayı plaket takdim edildi.