Başkan başkana teşekkür etti

Haber: Süleyman Kurt

Karacağaç Mahallesinde bulunan ve Bolu Çiftçisinin emeği patates ürününün alıcısıyla buluştuğu Bolu Patates Pazarı hafta sonu açılacak. Açılıştan önce Bolu Ziraat Odası Başkanlığının talebiyle pazar alanında çevre düzenleme çalışması başlatıldı. Alanın asfaltı ve tretuvarları yenilenirken, Pazar çevresinde peyzaj uygulaması yapıldı. Konuya ilişkin olarak Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, “Odamız tarafından işletilmekte olan Patates Pazarına çevre düzenlemesi kapsamında asfaltlama çalışması yapılmıştır. Zemin Asfaltının yapılmasına katkı sağlayan Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan’a ve Asfaltlama işlerinde emeği geçen tüm belediyemiz çalışanlara teşekkür ederim. Tüm üreticilerimizin yeni pazar alanında bereketli bir sezon geçirmesini diliyorum.” şeklinde konuştu.

Bir kilometre sıfır asfalt serimi yapılan Bolu Patates Pazarı 25 Eylül Pazar günü üreticilere hizmet vermeye başlayacak. Patates diyarı Bolu’da üreticinin nabzı bu pazarda atacak.