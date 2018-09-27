Haber: Kasım ŞAHİN

İlkokullarda, ders girişi öncesi okul bahçesinde yıllardır okunan Andımızın yasaklanmasının ardından 5 yıl geçmesine rağmentepkileri hala daha sürüyor. Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Erhan Bayram, sosyal paylaşım sitelerinden olan facebook özel sayfasından, “Öğretmeye devam edeceğiz” başlığı altında andımızı yayınladı.

Bayram’ın facebook özel sayasından yaptığı bu paylaşım, çok sayıda beğeni alırken, Andımızın yeniden okullarda okutulması talebi geldi. Bayram, Andımızın yeniden okullarımızda okunması için tepkilerimizi ve taleplerimizi sürdüreceğiz açıklamasında bulundu.