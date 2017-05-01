Haber; ESRA ÖZTÜRK

AİBÜ Rektörü Coşkun’un istifası ile ilgili ilk kez siyasi bir açıklama geldi. Konu hakkında görüşlerini gazetemizle paylaşan Bolu Belediye Başkanı Yılmaz, “Rektör Hayri Coşkun’un istifasını gazetenizin son dakika haberinden öğrendim. Daha önce böyle bir istifa olacağından haberim hiç olmadı. Doğrusu bu istifa benim beklediğim bir durumda değil. Şaşırmadım desem yalan olur. Fakat olaya bakış açım FETÖ ihanet şebekesi ile ilgili kimin ne bağlantısı varsa en ince ayrıntısına kadar ortaya çıkarılması yönün dedir. Hakkında resmi bir savcılık iddianamesi bulunan rektörün istifa ederek yetkili makamların işini kolaylaştırmasını düzgün bir davranış olarak görüyorum. Konu yargıya intikal etmiş olduğu için fazlaca söz söylemek uygun düşmez. Eğer ortada bir suç varsa yüce Türk Adaleti en şiddetli ve adaletli şekilde cezasını verecektir. Kimse bu milletten üstün değildir. Dilerim ki Sayın Coşkun hakkındaki suçlamalardan arınarak beraat ederek tekrar bir bilim adamı kinliğiyle ülkemize hizmet etmeye devam eder. Eğer suçu sabit görülürse adaletin kestiği parmak acımaz. Cezasını en ağır şekilde çeker” ifadelerini kullandı.