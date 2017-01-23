banner128

banner101

23 Ocak 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • BAŞKAN BEYDİLİ; “DOĞALGAZ OLMAZSA OLMAZ”

    Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili, 2017 yılında Karacasu’da birçok büyük projenin hayata geçeceğini ancak en önem verdiği konunun doğalgaz olduğunu belirterek, 2017 yılında Karacasu’nun doğalgaz konusunda büyük aşama kaydedeceğini söyledi.

    23 Ocak 2017 Pazartesi 13:10
    Bu haber 31 kez okundu
    BAŞKAN BEYDİLİ; “DOĞALGAZ OLMAZSA OLMAZ”

    Karacasu’ya doğalgazın getirilmesi için yaptıkları çalışmalar konusunda bilgiler veren Başkan Beydili, “Doğalgaz ile ilgili 2016 yılında yoğun bir çalışma yaptık. Dörtdivan Belediye Başkanımız Hasan Uzunoğlu ve Yeniçağa Belediye Başkanımız Recayi Çağlar ile birlikte Ankara’ya gittik. Ankara’da Genel Müdürlükle görüştük, Dörtdivan ve Yeniçağa Belediye Başkanlarımızın da gönlünü alarak doğalgaz konusunda ilk sırayı almıştık. 2016 yılında doğalgaz çalışmalarımız başlayacak ve bu çalışmalar 2017 yılında hızlanacaktı. Nitekim 15 Temmuz bizi tüm Türkiye’de olduğu gibi oldukça yıprattı. Etkilendik ama hamdolsun bunun üstesinden de gelindi. Halkımız ile bu şekilde birlik ve beraberliğimiz devam ettikçe bizleri hiçbir güç yıldıramaz. Bunu bütün Dünya bir kez daha görmüş oldu. İster istemez ülkemizin geçirdiği bu zor süreçte belediyelerimizin çalışmaları noktasında bizleri etkiledi.

    2016’da hayata geçirmeye çalışmıştık ancak, doğalgaz çalışmalarımız 2017’de gündeme alındı, komisyonda bütçeye konuldu. İnşallah onaylandığında 2017 yılında doğalgaz ile ilgili büyük adımlar atıldığını halkımız görecektir. Oteller, hastaneler ve resmi kurumların yanı sıra halkımız için doğalgaz olmazsa olmaz. Bu yüzden bu sene benim önceliğim doğalgaz” ifadelerine yer verdi.

    “DERELERLE İLGİLİ PROBLEM KALMAYACAK”

    Şuan gündemde olan diğer çalışmalarla ilgili bilgiler de veren Beydili, “Diğer taraftan dereler ile ilgili bir takım sorunlarımız var. Derelerimiz de dizayn çalışmaları olacak. Derelerimiz ile ilgili problemlerimizi Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüz ile paylaştık ve proje aşamasına kadar konuyu ilerlettik. İnşallah derelerle ilgili bir problemimiz de kalmayacak” diye konuştu.

    “KAR EKİPLERİ 24 SAAT HAZIR”

    Sert geçen kış sebebiyle hiçbir vatandaşın mağduriyet yaşamaması için gerekeni yaptıklarını belirten Başkan Beydili, “Kar mücadelesi konusunda da ekiplerimiz 24 saat hazır. Talimatı verdim ve saat kaç olursa olsun kar yağdığında ekiplerimiz hemen harekete geçerek hiçbir yolun kapanmasına fırsat vermiyor ve hiçbir vatandaşın da mağduriyet yaşamaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bizzat işimin başındayım ve işimi takip ediyorum” ifadelerine yer verdi.

    BAŞKAN SÜREKLİ DİYALOG HALİNDE

    2017 yılında Karacasu’yu dev projelerin beklediğini ve bu projeleri zamanı geldikçe basınla paylaşacağını belirten Başkan Beydili, “ Diğer taraftan yaz hazırlıklarımız var. Karacasu ile ilgili büyük projelerimiz var. Ak Parti İl Başkanımız Nurettin Doğanay, Bolu Belediye Başkanımız Alaaddin Yılmaz ve Milletvekillerimiz ile sürekli diyalog halindeyiz. Şuan yapmayı düşündüğümüz projelerin %10’u bile hayata geçecek olsa Karacasu’nun çehresi oldukça değişir ve değişecekte” diye konuştu. BMA

    Anahtar Kelimeler: Karacasu, Belediye, Başkanı, Celal, Beydili

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Makinist Makinist Ağır aksak eksik
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Nelere Odaklanmalıyız!
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Bolu Bütün Şehir Olmamalı(2)!
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Vurun Kahpeye
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR CUMHURİYET
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MEDENİ İSLÂM – BEDEVİ İSLÂM
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’ya Ata Diyarı”Moğolistan”dan Gençler…
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR ANAYASA REFERANDUMUNA DOĞRU. (2)
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel KADIN CİNAYETLERİ ARTIK DURSUN
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Dünden Bugüne
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Yerli malı yurdun malı
  • Aydın Hitit Aydın Hitit II. YARI
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Tuvalet Eğitimi
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bolu Kışından Enstantaneler
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER DİNLEME, ANLAMA, DENEYİM ÜZERİNE..
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Suat Tosun Suat Tosun KÜRESEL ISINMAYI ÖNLEYİCİ ÜMİT VAR SENARYOLAR
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HZ. MEVLANA ESİNTİSİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK REİNA SALDIRISI
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYAT
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur KARDELEN KÜLTÜR VE SANAT SARAYINA KAVUŞACAK MIYIZ?
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129