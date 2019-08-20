Başkan Beydili seçmeni tarafından eleştirildi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu gündemine bomba gibi düşen iddialarda iki kez MHP’den Karacasu Belde Belediye Başkanı seçilen ve üçüncü dönem AK Parti’den aday olup başkanlığı kazanan Celal Beydili görevini kötüye kullandığı iddia edildi. Şimşekleri üzerine toplayan Başkan Beydili, belediyenin iş makinalarını ve işçilerini kendi işi için kullandığı belirtildi. Karacasu Beldesinde yaşayan Hülya Belen Kurt (34), Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili’nin Belediyeye ait kepçe ve operatörünün kişisel işler için kullandığını iddia etti. Kurt; “Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili, Karacasu Belediyesine ait kepçesini ve operatörü ile kendi kişisel işlerini yaptırmak için kullandı” dedi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Hülya Belen Kurt; “34 yıldır Karacasu’da yaşıyorum. 17 Ağustos Cumartesi günü saat 15.15 sularında Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili, Karacasu Belediyesine ait kepçesini ve operatörü kendi kişisel işlerinde kullandı. Celal Beydili’ye seslenip; ‘Bugün cumartesi başkanım, belediyeye ait aracı nasıl kullanabiliyorsunuz?’ diye sorduğumuzda bize cevap olarak ‘sizi ilgilendirmez’ dedi. Sonuç olarak belediyenin Cumartesi günü özel işleri için bu tür araçları kullanmasının yasak olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir belediye başkanın cevap olarak ‘sizi ilgilendirmez’ demesi hiç hoş bir cümle değildi. Hepimiz vergi veriyoruz. Hepimiz kalkınmak için bir şeyler yapıyoruz bu ülke için. Bence belediye başkanlarımızın bu konularda duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta biz belde halkıyız ve bize daha saygılı olumlu cümleler kurması gerektiğini düşünüyorum. Böylece daha güzel bir ülkeye sahip olabiliriz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2019, 14:51