Başkan Beydili’den Ankara ziyareti

Haber: BMA

İlimiz Karacasu beldesinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Belediye Başkanı Celal Beydili, geçtiğimiz gün temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti. Başkan Celal Beydili ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne(TBMM) giderek AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü’yü ziyaret etti. Başkan Beydili, Milletvekilleri Aydın ve Küpçü ile Karacasu beldesinde devam eden çalışmalar ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Belediye Başkanı Beydili, Bolu Milletvekillerini ziyaretinin ardından Kültür Turizm Bakanlığına geçerek burada da bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Ankara temasları sonrası açıklamalarda bulunan Beydili, “Sayın Milletvekillerimiz Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü’yü makamlarında ziyaret ettik, ardından Kültür Turizm Bakanlığı görüşmelerimizi tamamladık. Ziyaretlerimizde kıymetli AK Parti Bolu Milletvekillerimiz ile beldemizde yapacağımız çalışmaları istişare ettik. Çalışmalarımızda her zaman yanımızda olduklarını ifade ettiler. Kendilerine desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.