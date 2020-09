Başkan Bulut, öğrencilere moral verdi

Haber: BMA

Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrencileri ziyaret etti. Başkan Turhan Bulut, geçtiğimiz zorlu sürecin eğitim camiası ve öğrencileri olumsuz yönde etkilediği için çok üzgün olduğunu belirtti. Turhan Bulut, okullara gerçekleştirdiği ziyarette öğrencilere moral verdi ve başarılar diledi. Başkan Bulut, ziyaretinde her bir çocuğun çok başarılı olmasını gönülden istediğini, ama her şeyin öncesinde de sağlıklı bir eğitim öğretim yılı dilediğini belitti. Turhan Bulut’un ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade eden öğretmen ve öğrenciler, Bulut’a her zaman her koşulda yanlarında olduğu için teşekkür ettiler. Öte yandan ilçedeki okullara öğretmen ve öğrencileri virüse karşı korunması için belediye tarafından dezenfektan panoları bırakıldı.