Haber: BMA

33. Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali Toplantısı Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, Belediye Meclis Üye Sami Özer, Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu(TAŞPAKON) Başkanı Gökhan Tufan, Mengen Aşçılık ve Turizm Derneği Başkanı Erden Altunyıldız ve Ulusal Aşçılar Federasyonu Temsilcisi Nusret Altundağ’ın katılımlarıyla TAŞPAKON Merkezinde gerçekleştirildi.

3-4 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 33. Festival yurtdışından birçok ülkeden yabancı aşçıların da katılımı ve yapacakları etkinliklerle ilk defa Uluslararası formatta yapılacak. Festivalde, her yıl olduğu gibi lezzet şölenine olacak ve 60’ın üzerinde şehir mutfağının katılımıyla yöresel yemekler katılımcılara sunulacak.

Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut gerçekleştirilecek festival ile ilgili olarak toplantıda yaptığı konuşmasında, “4-5 Ağustos 2018 tarihlerinde Aşçıların Büyük Buluşmasıyla gerçekleştireceğimiz 33. Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivalimizde tüm hemşehrilerimizi, tüm aşçı ve misafirlerimizi Mengen’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız” dedi.