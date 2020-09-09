Başkan Bulut’tan kutlama mesajı

Haber: BMA

Türk halkı Kurtuluş Savaşı sonrası yeni bir yönetim şekliyle tanıştı. Ülkenin ilk siyasi partisi ise Milli Mücadele'nin önderi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruldu. Atatürk tarafından "Halk Fırkası" adıyla kurulan partinin adının başına 1924'te "Cumhuriyet" sözcüğü eklendi. 1935'teki 4'üncü kurultayda ise bugünkü "Cumhuriyet Halk Partisi" adı benimsendi. Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül 1923'te kurulan ve bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı CHP, 97'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

TURHAN BULUT’TAN KUTLAMA MESAJI

Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut da bir mesaj yayımlayarak partisinin kuruluş yıldönümünü kutladı. Başkan Turhan Bulut mesajında, “Kurtuluşun ve kuruluşun partisi Cumhuriyet Halk Partimiz 97. Yaşında. Cumhuriyetin ve Partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ü saygı, minnet ve şükranla anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ayrıca ilçede billboardlar “Kuruluşun ve Kurtuluşun Partisi 97 Yaşında” afişleri ile donatıldı.

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2020, 15:08