Başkan Çağlar entübe edildi

Yeniçağ Belediye Başkanı Recai Çağlar, dün gece yaşadığı bilinç kaybı ve karaciğere bağlı şikayetle Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı ve entübe edildi.