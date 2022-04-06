Başkan Çağlar entübe edildi

Haber: C. Kutay Aykan
Uzun zamandır karaciğer bağlı rahatsızlığından dolayı tedavi gören Yeniçağa Belediyesinin Ak Partili Belediye Başkanı Recai Çağlar, dün gece geçirdiği ani rahatsızlık sonrası BAİBÜ Araştırma Hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alındı.
ENTÜBE EDİLDİ
Belediye Başkanı Çağlar’a dün gece yaşadığı bilinç kaybı sonra kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Uzun zamandır karaciğer tedavisi gören Başkan Çağlar yapılan müdahalelerin ardından yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Başkan Çağlar’ın sağlık durumu ciddiyetini korurken BAİBÜ Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edildiği bildirildi.