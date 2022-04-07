Başkan Çağlar için kötü haber

Yeniçağa Belediyesi resmi internet sitesi ve başkanın oğlu Azmi Çağlar, sosyal paylaşım sitesinden yaptıkları açıklamada; “Belediye Başkanımız Recayi Çağlar'a karaciğer nakli için Acil canlı donör aranmaktadır. Lütfen oğlu Azmi Çağlar 'ın aşağıdaki açıklamasını okuyunuz.

Değerli ağabeylerim ve kardeşlerim.

Babam Recayi Çağlar’ın karaciğer ile ilgili hastalığı nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam etmektedir. İyileşme sürecinde olumlu gelişmeler olmak ile birlikte acilen KARACİĞER NAKLİNE ihtiyaç duymaktayız. Bu kapsamda; 18-60 yaş arasında, A Rh +, A Rh - kan gruplarına sahip, gönüllü canlı donore ihtiyaç duymaktayız. Bu konuda organ bağışı yapabilecek gönüllü kişilerin aşağıdaki numaralar ile iletişime geçmesi rica olunur.

05394900082 (Azmi Çağlar)

05053202066 (Abdussamed Çağlar)

Olay Gündem Gazetesi olarak Başkanımız Recayi Çağlar acil şifalar diler, gönüllü vatandaşların bir an önce harekete geçmesini acilen bekleriz.