Başkan Çağlar işi sıkı tutuyor

Haber: BMA

Ülkemizde vaka ve can kaybı sayısının her geçen gün arttığı ölümcül tehlike koronavirüse karşı Yeniçağa ilçemizde de çalışmalara aralıksız devam ediliyor. Belediye Başkanı Recayi Çağlar’ın talimatları doğrultusunda harekete geçen belediye ekipleri ilçe genelinde yoğun bir dezenfekte çalışması yürütüyor. Çalışmalar kapsamında halkın yoğun olduğu bölgeler ve kamu binaları başta olmak üzere sokak sokak dezenfektasyon yapan ekipleri vatandaşları tehlikeli virüse karşı bilgilendirmeyi de ihmal etmiyor.

Belirlenen program dahilinde çalışmaların devam edeceği ilçede Başkan Çağlar yaptığı açıklamada, “Saygıdeğer Yeniçağalı hemşehrim iş ciddi. Biz sizin için dışardayız. Siz de kendiniz için, geleceğiniz için evde kalın” çağrısında bulundu.

Çağlar ayrıca dezenfekte çalışmalarını büyük bir titizlikle gerçekleştiren belediye personeliyle ilgili olarak ise, “Belediyede birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarım her zaman ki gibi bu zor günlerde de gayretle görevini yapıyor. Sizlerle ne kadar gurur duysam az, hepinizden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.