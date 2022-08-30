Başkan Çağlar’a İyi Parti’den tepki!

Haber: Uğur Balaban

Malatya’da karaciğer nakli olduktan sonra sağlığına kavuşan ve görevine dönen Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, geçtiğimiz günlerde kırsal alanda tabancasıyla ateş ettiği görüntüleri paylaşmış, bunun üzerine birçok vatandaştan tepki almıştı.

Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde görev yapan ve kendisine karaciğer naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Sezai Yılmaz’ın adını Yeniçağa Gölü kenarındaki bir parka vermesinden sonra İYİ Parti Yeniçağa İlçe Teşkilatı’ndan tepki geldi.

BİZİ DİNLE YANLIŞTAN DÖN!

İYİ Parti Yeniçağa İlçe Teşkilatı, Prof. D. Sezai Yılmaz’ın adını taşıdığı parkın fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşarak, “Olmadı Recayi başkan olmadı. Bu sana hiç yakışmadı. Yeniçağa ilçemizde gölün kenarında bulunan bu parka, senin şahsını ameliyat eden doktorun adını vermen yakışa kalmadı. Neden Yeniçağa ilçemize hizmet eden o kadar belediye başkanı ve bürokrat varken bu olmadı. Yaptığın iyi işleri her zaman takdir ederiz. Fakat yanlış yapınca dur demek de hakkımız. Yeniçağa halkı bundan çok rahatsız. İnşallah bizi dinlersin bu yanlıştan dönersin. Bir gün senin adını silmeye kalksalar biz dur deriz. Hizmetlerini hatırlarız. Sen sen ol bunu düzelt başkan düzelteceğinden eminiz” ifadeleriyle olaya tepki gösterdi.