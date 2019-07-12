Başkan Çağlar’dan borç açıklaması

Haber: BMA

Son günlerde kamuoyunda tartışma konusu olan Bolu Belediyesi’nin alacakları için Yeniçağa Belediyesi hesaplarına bloke koydurması konusunda Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar açıklık getirdi. Belediye Başkanı Çağlar, AK Parti Bolu İl Başkanlığında bir basın toplantısı düzenleyerek konuyla ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı. Basın toplantısına AK Parti Bolu İl Başkan Vekili Cemil Akay ve Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak ile partililer de katıldı.

ÖDEME PLANI TALEBİ KABUL GÖRMEMİŞ

Yeniçağa Belediye Başkanı Çağlar amaçlarının Bolu’da polemik oluşturmak değil gerçekleri Bolu kamuoyunun bilmesi olduğunu ifade ederek açıklamasına başladı. Başkan Recayi Çağlar açıklamasında, “Hepinizin bildiği gibi bütün belediyelerin borcu var. Yeniçağa Belediyesi Bolu’da en az borcu olan ve inşallah 8 ay sonra borçsuz olarak Bolu’da yer alacak bir belediye olacağını buradan ifade etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi bir doğalgaz işi yaptıktan sonra ilçemizin yüzde 98’ini asfalt yaptık. Geri kalan bir kısmını da asfalt yapabilmek için o dönemin Belediye Başkanımız Alaaddin Yılmaz Beyden, dedik ki: ‘Bize asfaltı atıverin.’ 360 bin liralık bir asfalt aldık ve ilçemize bu asfaltımızı döktük. Ondan sonra ödemeye başladık, ancak seçim sürecine girildiği zaman bizim de tabi sıkıntılarımız oluştu. Belli bir müddet bu borcumuzu ödeyemedik. Bizim burada ödememe suçumuz varsa bunu kabul ediyoruz. Ancak tabi seçimden sonra bize bu ödeme emri ulaştı, şu andaki yeni yönetim tarafından. Biz de dedik ki: ‘Arkadaş, biz bunun için size bir ödeme planı çıkaralım.’ Ben Hesap İşleri Müdürümüz Zeki Gökmen Beyi buradaki belediyedeki Naim Beye göndererek bir görüşme yapılması talebinde bulundum ve resmi olarak dilekçemizi de verdik. Ancak bu işin avukatlarla görüşüleceğini söyledi. Hülya hanım ve Funda hanım, Zeki bey ikisiyle de görüştü. Ben de Funda hanımla telefonda görüştüm. Ve ödeme planımız var. Dedik ki: ‘Şu şu şartlarda 50 50 ödeyelim.’ Bunun kabul görmediğini söylediler. Biz de madem kabul görmüyor, tekrar arkadaşımızı görevlendirdik, ‘bunun bir hal çaresine bakın’ dedik. 237 bin lira kalan borcumuz. Bunun gecikme zamları hariç 100 bin lirasını bu Haziran’da ödeyelim, geri kalan 137 bin küsür lirasını da bu Temmuz’un 15’inde bitirelim dedik. Yani 20 gün müsaade istedik” ifadelerini kullandı.

“BİNAMIZI İPOTEK GÖSTERDİK”

Açıklamalarının devamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın bir televizyon programında kendilerine ulaşmadıkları doğrultusundaki açıklamalarına da değinen Başkan Çağlar, “Buna Tanju Beyin ‘Bize gelip bana müracaat etmediler’ demesi ya haberi yok ya da kasıtlı söylenen bir sözdür. Biz arkadaşlarımızı gönderdik, bu konuda bir anlaşma yapmak istedik, ödeme planına dökmek istedik. Ancak kabul görmedi, her şeye rağmen kendi binamızı ipotek gösterdik. Dedik ki ‘Borcumuzu karşılık eğer alamazsanız bizden, size şu binamızı da teminat olarak gösterelim.’ Bunu da kabul etmediler. Ama 100 bin lirayı ödedikten sonra tamam dediler, 137 bin lirayı da siz ödersiniz. Fakat 100 bin lirayı ödedikten 2-3 gün sonra baktık ki hesaplarımızda bloke var” dedi.

“YA BİLGİSİZLİK VAR YA KASIT VAR”

Her belediyenin borcu olduğunu ifade eden Başkan Recayi Çağlar açıklamasında ayrıca şu sözlere yer verdi: “Yarın bir gün kendi başlarına gelirse ne yapacaklar, birisi tutar herhangi bir kurum… Ben belediye başkanıyım, belediyeciyim, ben bunun böyle olmasını istemem. Asla istemem. Çünkü biz belediye başkanları halkına hizmet etmek için seçilmiş başkanlarız. Hiç kimsenin belediyenin işleyişini durdurmasını, hizmet etmesini engellemesini asla gönlüm razı olmaz. Bu hangi görüş olursa olsun, hangi parti olursa olsun. Ama buradaki sıkıntı ya bilgisizlik var ya kasıt var. Çünkü biz arkadaşlarımızı gönderdik, 100 bin lira gönderdikten sonra bir de bakıyorsunuz ki 3 gün sonra bütün hesaplarınız bloke olmuş. “

“YENİÇAĞA’YA 30 BİN LİRALIK HİZMET YAPARSA O ZAMAN HELAL EDERİM”

Hesapların bloke olması sonucu 137 bin liralık borcun 161 bin liraya çıktığını söyleyen Recayi Çağlar, “Bunun 9 bin 600 küsür lirası icra müdürlüğüne, geri kalan 20 bin küsür lirası avukat parası. İşte beni yaralayan bu. Bu Yeniçağa’nın parası. Ha benim suçum şuysa bunu kabul ediyorum: Ben Tanju beyi arayıp ‘ya Başkanım sen bilirsin, biz bunu şöyle yapalım…’ Ya 130 bin lira için de belediye başkanlarının bir araya gelip de işi konuşması, yani bu yoğunlukta benim onu rahatsız etmeme gerek olmadığımı düşündüm ben. Dedik ki bizim birim müdürlerimiz bu işi çözer. Ama ne yazık ki böyle bir şeyle karşılaştık. Ben bu konuda çok üzüldüm. Yapmış olduğumuz mücadeleyi sizler gördünüz geçen 5 yılda. Onun için ben buradan samimi olarak Yeniçağın hakkını helal etmiyorum. Ancak şu şekilde ederim: Bolu Belediyesi Yeniçağa’ya 30 bin liralık hizmet yaparsa o zaman helal ederim” diye konuştu.

“BORCUMUZ 700 BİN, KASADA 500 BİN TL VAR”

Çağlar açıklamasının sonunda ise Yeniçağa Belediyesi’nin toplam borcuyla alakalı olarak, “700 bin küsür TL borcumuz var. Şu anda da benim kasamda 500 bin küsür lira param var. Denkleştirme de gelecek. İstersem ben bunu bu ay itibariyle ödeyebilirim. Yani bu ay itibariyle karşınızda borçsuz bir Belediye Başkanı olarak durabilirim.