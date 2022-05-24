Başkan Çağlar’dan teşekkür mesajı

Karaciğer nakli sonrasında sağlığına kavuşan Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar ilk teşekkürü Malatya Turgut Özal Hastanesi Karaciğer Nakil Cerrahi Doktorlarına ve ekibine etti.

Başkan Çağlar’dan teşekkür mesajı

Haber: Ceylan Beykoz

Geçtiğimiz ay karaciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar’ın karaciğer nakli gerçekleştirildi. Nakil ameliyatı 12 saat sürdü. Ameliyat, Malatya Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapıldı. Ameliyat sonrasında sağlığına kavuşan Başkan Recayi Çağlar ilk teşekkürü Malatya Turgut Özal Hastanesi Karaciğer Nakil Cerrahi Doktorlarına ve ekibine etti. Başkan Çağlar yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi, “ Malatya Turgut Özal Karaciğer Nakil Cerahisi ekibine, Başta Prof. Dr. Sezai Yılmaz Beyfendi olmak üzere teşekkür ediyorum” dedi.

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