Başkan Çağlar’ın bu görüntüleri tepki topladı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar, geçtiğimiz günlerde yaptığı kır gezisinde skandal bir harekete imza attı. Çağlar, yakınlarında insanların da bulunduğu yüksek bir tepeden silahıyla iki el ateş ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından yayımladı. Çok geçmeden birçok kişiye erişen görüntüler vatandaşlar arasında infial uyandırdı. Bolu’da sevilen bir isim olan Başkan Recai Çağlar’ın bu görüntüleri neden paylaştığı merak konusu oldu. Çağlar, belediye başkanı olarak insanlara örnek davranışlarda bulunması gerekirken kanuna aykırı davranması ise vatandaşların tepkisine neden oldu.

Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2022, 16:46