Başkan çalışmaları yerinde inceledi

Haber: BMA

İlimiz Gerede ilçesinde faaliyetini sürdüren Deri Organize Sanayi Bölgesinde, Belediye Başkanı Mustafa Allar incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Daha temiz ve modern bir ortamda üretim ve çalışma imkanı sağlayacak fabrikalar, tedarik noktasında Türkiye’nin ayakkabı ve çanta deri ihityacının yüzde 40’ını karşılamakta; üretime başladıktan sonra kalite ve üretimde dünya ve Türkiye’de ayakkabı ve çanta sektörünün büyük bir kısmını karşılamayı hedefliyor.

Yaptığı inceler sonrası açıklamalarda bulunan Mustafa Allar, “Deri organize sanayi Gerede ekonomisi için hayati önem taşımaktadır. Dericilerimiz Deri OSB’de daha modern şartlarda ham derileri işleyecekler, kalite artacağı için dolayısıyla üretim de artacak ve aynı düzeyde istihdam sağlanacak. Bu fabrikalarımızın kısa zamanda bitirilerek hizmete açılmasını temenni ederim, üretime başlayan fabrikalarımıza da Allah hayırlı işler yapmayı ve helal kazançlar elde etmeyi nasip etsin” dedi.