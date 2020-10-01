Başkan Çankaya'dan eğitime destek

Haber: BMA

Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya'nın talimatı doğrultusunda okula yeni başlayan öğrenciler için hazırlanan eğitim setleri İlçe Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, Başkan Ahmet Çankaya ve Başkan Yardımcısı Samet Çetinbaş’ın katılımı ile 2020- 2021 eğitim öğretim yılında anaokulu ve ilköğretim birinci sınıfa başlayan öğrencilere dağıtıldı.

“ÇOCUKLARIMIZIN HER ZAMAN DESTEKÇİLERİYİZ”

Başkan Ahmet Çankaya yaptığı açıklamada, “Okul yaşantısına adım atan ve yeni eğitim öğretim yılına merhaba diyen anaokulu ve birinci sınıf öğrencilerimize eğitim setlerimizi hediye ettik. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her zaman destekçileriyiz. Onların eğitim yaşantılarına katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize başarıyla geçecek bir eğitim öğretim yılı diliyorum” dedi.

Şehir merkezinde eğitim gören toplam 130 anaokulu ve ilköğretim birinci sınıf öğrencisine maske, boyama kitabı, hikaye kitabı, kurşun kalem, keçeli kalem, silgi, kalemtıraş, sulu ve kuru boya ile oyun hamurundan oluşan eğitim seti hediye edildi. Önümüzdeki günlerde köy okullarında eğitim gören öğrencilere de hazırlanan eğitim setlerinin teslim edileceği öğrenildi.