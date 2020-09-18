Başkan Çankaya, Demir ve Yıldız’ı ağırladı

Haber: BMA

Beypazarı eski Belediye Başkanı İbrahim Demir ve Turizm ve Tanıtma Platformu(TUTAP) Genel Başkanı Fikret Yıldız Göynük’ü ziyaret etti. Demir ve Yıldız’a Belediye Başkanı Ahmet Çankaya ile Başkan Yardımcısı Samet Çetinbaş eşlik etti. Başkan Ahmet Çankaya ziyarette, İbrahim Demir ve Fikret Yıldız'a Göynük ve belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi. İlçenin turizm potansiyeli hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Çankaya ve Başkan Yardımcısı Çetinbaş, Demir ve Yıldız’a ziyaretlerinden ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdiler. İbrahim Demir ve Fikret Yıldız da Çankaya ve Çetinbaş’a misafirperverliklerinden ötürü teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020, 14:50