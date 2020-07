Başkan Çarıkçı’dan çok özel açıklamalar

Haber: Volkan Yılmaz

TFF 1.Ligin 31. Haftasında sahasında lider Hatayspor’u 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 mağlup ederek ligde kalma yolunda büyük bir adım atan Boluspor’da başkan Çarıkçı, hafta içi her gün Bolu Gündem Facebook sayfasında yayınlanan Sıcak Gündem programına katılarak çok özel açıklamalarda bulundu. Bu sezon çok zor süreçlerden geçtiklerini belirten Başkan Çarıkçı “Yapılan kongrede aday değildim ama herkes son gün çekildi. Başta Valimiz ve Başkanımız Tanju Özcan’ın ricası sonrasında yeniden aday oldum ve başkan seçildim. Aslında emekliliğe ayrılmıştık ama olmadı. Bu sene hiç beklemediğimiz bir sezonla beraber tarihimizde bu kadar kötü bir noktaya gelmemiştik. Boluspor her sene mayıs ayında ya şampiyon olurdu ya da play-offlara çıkardı. Maalesef bu sene hiç umduğumuz gibi olmadı ve çok zor günler geçirdik. Hamdolsun dün de lideri yenip biraz rahatladık. Her şey daha bitmedi. Üç maçımız daha var. Ligde kalmak demekten utanıyorum çünkü ben ilk defa başkanlığımda böyle bir şey yaşadım. Ama bu sene hem ekonomik süreç hem de bazı talihsizlikler oldu. Adana maçı bizi çok üzdü. 15 yıl başkanlık yaptım. Adana maçı unutamadığım bir maç. 1-0’dan 2-1 oldu ve bugünde Adanaspor düştü. İnşallah bu seneyi bu şekilde ligde kalarak atlatacağız” dedi.

“ÖNCE LİGDE KALALIM GÖREVE DEVAM EDİP ETMEME KARARINA SONRA BAKALIM”

Boluspor Başkanlığı döneminde ilk defa böyle kötü bir sezon geçirdiklerini ve sezon sonunda görevine devam edip etmeme kararını takımın ligde kalmayı garantilemesinin ardından gözden geçireceklerini belirten Çarıkçı “Şimdi bu konuda öncelikle Boluspor takımının ligde kalması gerekiyor. Boluspor takımı ligde kaldıktan sonra tekrar yönetim kurulumuzla bir toplantı yapacağız. Yönetim kurulumuzda parçalanmalar oldu. Gayet doğal iyi olduğu zaman herkes geliyor. Ama kötü olduğunuz zaman yanınızda kimse kalmıyor. Ben 4 aydan beri kulüp başkanlığını bıraktım sportif direktörlük yapıyorum. 4 aydan beri bende takımla idman yapıyorum. Bu süreçte hatta 4 kilo verdim. Tek başıma takımla beraber kaldım. Şu üç maçta şunu gördük. Takımımız hakikaten hırslıydı inançlıydı. Çok sakatımız vardı. Boluspor santrforsuz maç kazandı. Santrforumuz yoktu. Peopon sakatlandı alacağımız santraforun Adana Demirspor’un alması. Kidric’i son dakikada aldık. Diğer santraforumuzun bel fıtığı ameliyatı olması. Kalecimiz Gökhan’ın kendi gitmek istemesi gibi çok zor günler gördük. Bu sene bir şey anlatmaya gerek yok. Bu seneki kendi öz eleştirimizi toplantı yaparak gözden geçireceğiz. Başkan olarak devam etme kararı almam için önce Boluspor’un bu sene ligde kalması gerekiyor. Düşen bir takımın başkanı olmak yerine önce takımımızın ligde kalmasını garantileyelim devam edip etmeme kararına daha sonra bakacağız” şeklinde konuştu.

“İYİ OLDUĞUN ZAMAN HERKES GELİYOR, KÖTÜ OLDUĞUN ZAMAN KİMSEYİ BULAMIYORSUN”

Bu sezon takımın yükünü tek başına yüklendiğini ve bu zor günlerde yanında kimseyi bulamadığını söyleyen Çarıkçı “Bütün yükü ben tek başıma yüklendim. Bazen kredi istedik kefil bile bulamadık. Tabi kötü olduğu zaman imza atacak yönetici, kafile başkanı hatta deplasmana gidecek yönetici bile bulamıyorsun. Deplasmana bile 2 kişi gittik. Bunlar futbolun kaderi. İyi olduğun zaman herkes geliyor, kötü olduğun zaman kimseyi bulamıyorsun. Bunlar futbolun içinde olan şeyler ama önemli olan kötü günde sahip çıkmak. İyi günde herkes sahip çıkıyor. Ben takımıma kötü günde sahip çıktım. Kötü günde taraftarın, basının Bolulu siyasilerin sahip çıkması gerekiyor. Tabi futboldur bu. Kolay iş değil. Özellikle eski başkanlara da teşekkür ediyorum çünkü gerçekten çok kolay bir iş değil bu. Boluspor’u bu noktaya getiren en az 200 iş verendir. Bunlar Boluspor kulübünü 12-13 yıldır bu noktaya getirdi. Eşimizden dostumuzdan para toplaya toplaya bu noktaya geldik. Hamdolsun Boluspor’un hiçbir parasında kirli bir para yok, hayali bir para yok. Benim de öyle bir paraya ihtiyacım yok. Bize temiz para lazım” ifadelerini kullandı.

“BOLUSPOR BUNDAN SONRA İYİ YÖNETİLSİN, İYİ OLSUN BAŞKA BİR ŞEY İSTEMİYORUZ”

TFF 1.Ligde mücadele eden bazı şehir takımlarının belediye başkanları tarafından yönetilmesinin ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da Boluspor başkanı olabilme ihtimali ile ilgili de açıklamalarda bulunan Çarıkçı “Hatayspor’un başkanı yok, Hatay’ın kulüp başkanı belediye başkanı. Erzurumspor’da da yine aynı şekilde. Erzurumspor’da da yine aynı şekilde. Tanju Özcan başkanımız sporu çok seviyor, futboldan da anlıyor ama her şey kısmet. Bu zor bir iş belediyenin işleri de çok zor. Ekonomi de zor. Tanju başkanımız milletvekilliği döneminde bile maçlara gelen futbolu seven birisi. Her şey Boluspor için. Biz Boluspor’un içinde de dışında da kalsak yine Boluspor’a destek olacağız. Boluspor’a çok emek verdim. Buradaki tesislerin hepsinde yüzde yüz Necip Çarıkçı imzası var. Antrenman sahalarının tesislerin bozulmasını istemem. Boluspor bundan sonra iyi yönetilsin, iyi olsun başka bir şey istemiyoruz” dedi.

“ONLAR NECİP ÇARIKÇI’YI TANIMIYORLAR”

Pandemi öncesi oynanan haftalarda bir grup Boluspor taraftarının kendisini istifaya daveti ile ilgili de konuşan Çarıkçı “Z gençliği var biliyorsunuz. 2004’te biz kulüp başkanı olduğumuz zaman Boluspor’un kahvaltı yapacak parası yoktu. Bir dönem geldi Boluspor Darıca’ya maça gidecek araç bulamadık. 2004’te başkan oldum biz Kozlu, Alibeyköy sahaları gibi küçük sahaları gördük. O yüzden o bağıran arkadaşlar 2005 model arkadaşlar ve onlar Necip Çarıkçı’yı tanımıyorlar. Boluspor evet 1965’te kuruldu ama bence 2004’te yeniden kuruldu. 2004’te başkan oldum ben başkan olduğumda tavanlar simsiyahtı boya yapacak ne boya ne de para vardı. Boluspor’da içecek çay yoktu. Bunları Selahattin Konrad hocamız o dönemdeki diğer hocalarımız da biliyorlar. Boluspor o dönemde amatöre düşüyordu. Takımı amatöre düşmekten kurtardık. Ondan sonra Kasımpaşa, Egospor ile maçlar yaptık şampiyon olduk. Ben o gençlere kızmıyorum. Onlar bu gerçekleri bilse zaten sorun kalmaz. Ben şunu söylemek istiyorum bu kulübe başkanlık yapan herkesten Allah razı olsun çünkü gerçekten çok zor iş” şeklinde konuştu.

“BANA KULÜP BAŞKANI KİM DEDİKLERİNDE YAŞAR BEY DİYORUM”

Bu sezon yönetimde yaşanan istifalar ve her şeyi kendisi yapıyor, kimseye görev vermiyor söylemlerine de değinen Çarıkçı “Necip Çarıkçı her şeyi kendisi yapıyor, transferi kendisi yapıyor, hiç kimseye görev vermiyor deniyor. Bunları yöneticilerimiz de söylüyor. Ben kendi şirketlerimde bile hiçbir şeye karışmam. Ben kurumsallığı severim. Ama nedense görev yapacak idareciler benden görev alıyorlar, ben karışmayacağım diyorum ama bir yere bir şey gidecek yanımda idareci bulamıyorum. Herkes görev alıyor ama toplantılara gelmiyor. Zaman vermiyor. Bana kulüp başkanı kim diyorlar bende Yaşar Bey diyorum. Çünkü ben işimin onunla görüyorum. Herkes görev almak istiyor ama kimse zamanını Boluspor’a vermiyor. Ben Boluspor’a para toplayacağımız söylüyorum yanımda kimseyi bulamıyorum. Kulüp başkanısın çağıran yok, deplasmana gideceksin kimse yok. Ben karışmayayım, herkes görevini yapsın ben onlara abilik yapayım ama maalesef iş adamıyım ve ben işimi çok titiz takip ederim işimin anında olmasını isterim. Onun içinde şuanda ben Yaşar Bey ile işlerimi hallediyorum. Yani ben her şeyi yapan modelde bir başkan değilim. Önce o insanlar kendilerine bakacaklar. Boluspor kulübünde 40 kişilik bir yönetim yapmıştık. Ama artık bu işin bittiğini düşünüyorum. Bu saatten sonra yönetim kurulunun 8 kişi olması gerektiğini savunuyorum. 30 kişi olacağına 8 kişi olsun” ifadelerini kullandı.

“BOLU’DA 100 TANE TAKIM KAMP YAPIYORSA ÖNCE BOLU’YA STAT YAPILMASI LAZIM”

Son olarak stat konusunda da açıklamalarda bulunan Çarıkçı “Özellikle şunu söyleyelim, Sakarya stadını biliyorum, Kocaeli stadını biliyorum. Bolu spor şehri ve Bolu her sene 100 tane stat ağırlıyor. Türkiye’ye 80 tane stat yapıldıysa Bolu’nun ilk 10 da olması gerekiyordu. Bafra’ya 15 bin kişilik stat yapmışlar henüz maç bile oynanmamış. Daha bu şekilde birçok şehir ve stat var. Ben spor adamıyım, spor bakanı benimde yakın arkadaşım ve bakanımızı bizim bir şekilde Bolu’ya getirmemiz lazım. Boluspor ne zaman şampiyon olur stat yapılabilir. Ama benim üzüldüğüm nokta şu Bolu’da 100 tane takım kamp yapıyorsa önce Bolu’ya stat yapılması lazım. Bolu belediye başkanından öncelikle şunu talep ediyorum ben. Bolu spor şehri Bolu’ya en az 5-6 tane stat yapılması lazım. Ben başkanımızla özel olarak bunu da görüştüm. Mevki çok önemli değil ama bana göre bu sahalar Bolu’da spor turizmine önem katar. Takımlar geliyor ama antrenman sahalarımız iyi değil. Bolu ekonomisi için bolunun spor turizmi için bu proje çok önemli. Bolumuz bunlarla anılsın. Bakıyorum basında Boluspor düşerse başkan bizi suçlamasın gibi açıklamalar var. Benim kimseyi suçladığım yok. Bolu spor şehri olsun, Bolu’da spor turizmi olsun. Düzce’ye yapılacak olan bu yatırım beni üzdü. Bolu’ya bu kadar takım gelirken böyle projelerin öncelikle Bolu’ya yapılması lazım.

