Başkan Çetinkaya’dan kongreye davet

Haber: Birol Ertunç

Saadet Partisi(SP) Bolu İl Başkanı Veysel Çetinkaya, gündeme dair açıklamalarda bulunmak üzere haftalık olağan basın toplantısı gerçekleştirdi. SP İl Başkanlığında yapılan basın toplantısında Başkan Veysel Çetinkaya, açıklamalarına milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayarak başladı. Açıklamasının başında Barış Pınarı Harekatına katılan Türk Silahlı Kuvvetlerine başarılar dileyen Çetinkaya ayrıca şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar diledi.

“EN DOĞRU TEŞHİSİ KOYAN MİLLİ GÖRÜŞ’TÜR”

SP İl Başkanı Veysel Çetinkaya gündeme dair açıklamalarında ise şunları söyledi: “Bilindiği gibi Saadet Partimiz; Milli Görüş’ün tek temsilcisi olarak Türk siyasi hayatında yerini almakta, 50 yıldan beri devam eden Mili Görüş davasını temsil ederek yoluna devam etmektedir. Gerek iktidar ve iktidar ortağı olduğunda, gerekse muhalefette iken ülkemiz için en hayırlı hizmetleri yerine getirmiştir. Ülke problemlerine en doğru teşhisi koyan Milli Görüş’tür. Saadet Partisidir. Eğer ekonomide ülke bir borç batağında ise, faiz uygulamaları ile halkımız zor durumda, fakir daha da fakirleşmekte ise, bütçeden faiz ödemeleri her yıl artarak devam etmekte ise, bu Milli Görüş’ün Saadet Partisinin faizsiz ekonomiyi ülke ekonomisine hakim kılma anlayışı en doğru teşhistir. Eğer bugün enflasyon hala %10’lar civarında ise ve bundan dolayı halkımız muzdarip ise bunda Milli Görüş’ün, Saadet Partisi’nin Eşel Mobil Sistemi ve Adil Paylaşım Prensibi en doğru teşhistir. Eğer bugün işsizlik % 15’in üzerinde, genç işsizlik % 27’lerde ve işsiz sayısı son bir yılda 1.260.000 kişi artarak 4 Milyon 668 bine yükselmiş ise, Milli Görüş’ün, Saadet Partisi’nin, Ağır Sanayi Hamlesi, her ilçeye fabrika projesi en doğru teşhistir.”

“SAADET PARTİSİ BİR UMUT HALİNE DÖNÜŞMÜŞTÜR”

Açıklamalarının devamında ülke sorunlarına değinmeye devam eden Başkan Çetinkaya ayrıca, “Eğer bugün güneydeki komşu ülkelerimiz yangın yerine çevrilmiş, yabancı güçlerim kışkırtması ile iç çatışmaya dönüşmüş, ülkeler tarumar olmuş, bundan ülkemiz de azami etkilenmiş ise Milli Görüş’ün, Saadet Partisi’nin İslam Birliği Projesi en doğru teşhistir. Eğer bugün yine dış güçlerim desteği ile hain PKK örgütü hala varlığını devam ettiriyor, yüreklerimizi yakan şehit haberleri gelmeye devam ediyorsa, Milli Görüş’ün, Saadet Partisi’nin terörü destekleyen güçler ile stratejik ortaklığa son verin çağrısı en doğru teşhistir. Buna benzer birçok problemle ilgili çözüm önerisi ve yönetim anlayışı ile Milli Görüş, Saadet Partisi Aziz Milletimiz için bir umut haline dönüşmüştür” dedi.

BOLULULARI KONGREYE DAVET ETTİ

Çetinkaya açıklamasının sonunda ise, Saadet Partisinin 82 Milyon vatan evladını kardeş sayan anlayış ile son zamanlarda kutuplaşmanın ve kamplaşmanın önüne geçtiğini, bu sayede siyasette haklı bir özgül ağırlığa sahip olduğunu belirterek, “Üzerinde oynanan yok etme planlarına, yürütülen algı operasyonlarına rağmen Türkiye’nin en dinamik teşkilat yapısına sahiptir. İşte bu özelliklere sahip olan Saadet Partimiz 03 Kasım 2019 Pazar günü yeniden şahlanışa sahip olacağı 7. Olağan Kongresini yapacaktır. İktidara Yürüme Kongresi adını verdiğimiz bu kongrede teşkilatlanmada yapısal değişikliğe giderek iktidara yürümenin işaretini ortaya koyacaktır. 3 Kasımda Ankara Arena Kapalı Spor Salonunda yapılacak bu heyecanlı kongreye tüm halkımızı davet ediyor, Aziz Milletimizin bu kongreyi dikkatle izlemesini tavsiye ediyoruz” ifadelerine yer verdi.