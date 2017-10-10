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10 Ekim 2017 Salı
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    • Başkan Çevik’in girişimleri sonuç verdi

    Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik, beldede yıllardır atıl durumda kalan postane binasının belediyeye geçtiğini açıkladı.

    10 Ekim 2017 Salı 09:50
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    Başkan Çevik’in girişimleri sonuç verdi

    Haber: BMA

    Taşkesti beldesinde bulunan eski postane binası yıllardır atıl durumda bekliyordu. Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik, yıllardır sürdürdüğü girişimler sonucunda binanın Taşkesti Belediyesi’ne devredilmesini sağladı. Başkan Çevik konuyla ilgili yaptığı açıklamada binanın Kuran Kursu ve İmam Hatip Yurdu olarak kullanılacağını söyledi. Saim Çevik açıklamasında şu sözlere yer verdi:

    “Birkaç yıldan beri boş duran beldemizdeki postane binasını 3 yıllık mücadelemiz sonucunda belediyemize kazandırdık. Binayı yatılı Kur'an Kursu ve İmam Hatip Yurdu olarak halkımızın hizmetine

    yakın zamanda sunacağız. Prosedür işlemlerinde son aşamaya gelindi. Bu binayı yatılı Kuran Kursu yapmak için devraldık. Allah'a şükürler olsun bu binayı Müftülüğümüze yatılı Kur'an Kursu ve İmam Hatip Yurdu için süresiz devredeceğiz.”

    Başkan Çevik ayrıca, Arpaseki Mahallesi'nde bulunan Ziraat Odası binasını Tarım İl Müdürlüğü’nden süresiz olarak Müftülüğe yatılı Kur'an Kursu ve İmam Hatip Yurdu olarak devralındığını belirterek, “Yapımında aracı olduğumuz Benzinlik Mahallesi'ndeki Ortaokul'un bir kısmı İmam Hatip Ortaokulu, ortaokulun yanındaki boş alana da yatılı yurdun yapılması için çalışmalarımız devam etmektedir. Yakın bir tarihte onun da müjdesini vereceğiz inşallah. Ayrıca mevcut olan okullarımızın masa, sandalye onarım ve bakımlarını da belediyemiz aracılığıyla yapmaktayız” diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Taşkesti, Belediye, Başkanı, Saim, Çevik

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