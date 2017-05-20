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Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından her hafta organize edilen ‘Hasta Ziyaretleri’ kapsamında bu hafta da altı hastayı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Öte yandan Başkan Yılmaz geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirmesi sonucu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Gazeteniz Olay Gündem köşe yazarı Mustafa Cop’u da ziyaret ederek acil şifalar diledi. Başkan Yılmaz’a bu haftaki ziyaretlerinde, Kamu Hastaneler Birliği İdari Hizmetler Başkanı Taner Laçin, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Seçkin Özgen, AİBÜ Başhekim Yardımcısı Ali Can Önal, Belediye Kurum Hekimi Gülsüm Öncü, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın ve AK Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Sema Yeşilbağ’da eşlik etti.