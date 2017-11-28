Haber: Kasım ŞAHİN

Kıbrıscık Belediye Başkanı Doğan Dağ, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı eğiten değerli öğretmenlerimizle 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir araya geldi. Başkan Dağ’ın katılımıyla gerçekleşen program, resmi tören ile başladı. İlçedeki okulları ziyaret eden Belediye Başkanı Doğan Dağ eğitimcilerin Öğretmenler Günü’nü kutladı. Ziyaretin ardından Başkan Dağ, öğretmenler ile birlikte eğitim-öğretim konusundaki sorunlar ve çözüm yollarını değerlendirdi.