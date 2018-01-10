Özel Haber: Kasım ŞAHİN

İlimizin en uzak ilçelerinden biri olan Kıbrıscık İlçe Belediye Başkanı Doğan Dağ, göreve geldiğinden bu yana ilçe halkına verdiği güzel hizmetlerle gönüllerde taht kurmaya devam ediyor. CHP’li belediye başkanı olmasına rağmen parti rozetini bir kenara bırakıp sadece hizmet aşkıyla çalışan Başkan Dağ’ın engelli ve yaşlı vatandaşlar için yaptırdığı özel asansör ilçe halkı tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı.

Kıbrıscık Belediye Başkanı Doğan Dağ, gazetemize şu açıklamada bulundu; “Küçücük ilçemizin, küçücük bütçesiyle iyi ve güzel, aslında büyük işler yapıyoruz ve de yapmaya devam edeceğiz. Aslolan insandır ve insan odaklı çalışmaya özen gösteriyoruz. İlçemizin yaş ortalamasının 65-70 aralığında olduğunun farkında olarak cadde ve sokak kaldırımlarını da buna göre düzenlemeye gayret ediyoruz. Belediyemizin girişinden üst kata üç bölümlü 20 basamaklı merdivenle çıkılabiliyor. Bu da yaşlı ve engelli vatandaşlarımız için büyük bir sıkıntı oluşturuyordu. Merdiven korkulukları üzerine monte edilen koltuklu bir asansörle bu sıkıntıya son verdik. Tüm yurttaşlarımız hizmetlerimizden en iyi şekilde yararlanma ve işlerini kendileri takip etme olanağına kavuştular. Bizler de yeni bir fayda yaratmanın mutluluğunu yakalamış olduk” dedi.