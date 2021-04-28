Başkan dediğini yaptı

Haber: N. HalidAltundal

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, daha önce yaptığı bir açıklamada Bolu’ya boz ayı heykeli yaptıracağını belirtmiş, kamuoyunda gelen tepkiler sonrası boz ayı yerine kızıl geyik heykeli yaptıracağını söylemişti. Başkan Özcan’ın ulusal gündeme de oturan ve kamuoyunda büyük tartışma yaratan açıklamaları sonrası ilk kızıl geyik heykelleri Demokrasi Meydanında yerlerini aldı.

Belediye ekipleri tarafından Demokrasi Meydanı girişinde bulunan alana kızıl geyik heykelleri yerleştirildi. Ambalajları ile birlikte yerleştirilen kızıl geyik heykellerinin çevre düzenlemesi sonrası ambalajlarının açılacağı öğrenildi. Demokrasi Meydanındaki heykelleri gören Bolulu vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken heykellerle fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmediler.