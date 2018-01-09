HABER:Aysun Beykoz

Kartalkaya'da kayak dersi alan Sakarya Üniversitesi öğrencilerini ziyaret eden Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, gençlere her fırsatta spor yapmalarını tavsiye ediyor ve spor konusunda da desteklerini esirgemiyor. Kendisi de profesyonel olarak kayak sporuyla ilgilenen Başkan Dişli, gençleri spora teşvik amacıyla Kartalkaya Kampında ziyaret ederek, onlarla birlikte kayak yaptı. Gençlerin daha çevik, dinamik ve enerjik olması için mutlak spor yapmaları gerektiğinin altını çizen Başkan Dişli, "Yeni neslin spora yönelmesi için elimizden gelen desteği vermeye hazırız" dedi.