Başkan Efe müjdeli haberi paylaştı

Haber: BMA

Koronavirüs salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında faaliyeti durdurulan ve geliri azalan esnafa bir destek de Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe’den eldi. Başkan Hamza Efe, belediye kiracısı esnafın yüzünü güldürecek haberi verdi. Hamza Efe yaptığı açıklamada, “Bizim belediyecilik anlayışımız kaynağını Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye öğüdü olan ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ sözünden alır. Yaptığı bütün hizmetlerde insana dokunan ve insanı önceleyen bir anlayış gönül köprüleri kurabilir. Her icraatımızı da son kuruşuna kadar bu minvalde sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

KİRACILARA MÜJDE

Başkan Efe, belediye kiracılarına ilişkin alınan kararı şu ifadelerle paylaştı: “Yaşadığımız pandemi sürecinde de esnafımızın sıkıntılarına kayıtsız kalamazdık. Dörtdivan Belediyesi olarak bizde elimizi taşın altına koymaya mecburuz. Bu nedenle belediyemizin kiracısı olan ve şuanda pandemi nedeniyle dükkanını açamayan esnaflarımızdan dükkanı kapalı kaldığı sürece bir kuruş kira almayacağız. Belediyemizin kiracısı olup dükkanı açık olan, fakat sokağa çıkma yasakları nedeniyle mağduriyet yaşayan esnafımızdan da 4 ay süre ile kirasında yüzde 50 indirime gidiyoruz. İlçemiz esnafına hayırlı olsun.”