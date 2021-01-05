Başkan Erdoğan randevu vermiyor

Haber:Erdal Tanrıverdi



Özcan bu taleple ilgili şunları söyledi: Hızlı trenin Bolu’dan geçmesiyle ilgili Erdoğan ile görüşmek istedik. Bunun dışında partiyle veya maddi konularla ilgili bir isteğimiz yok. 57 kez görüşme talebinden bulunduk ancak reddedildi. AK Parti Grup Başkanvekili Burak Balaban’ın kürsüye “Bununla Ulaştırma Bakanlığı ilgilenir. Cumhurbaşkanıyla görüşmeye ne gerek var?” sorusuna is Özcan, şöyle cevap verdi: Sayın Balaban, bu 5 milyarlık bir proje ve Ulaştırma Bakanının tek başına karar verebilmesi mümkün değil. Ben de ayrıca tek başına değil Düzce Üniversitesi’nden görüştüğüm uzmanlar, Bolu ve Düzce Ticaret Odası Başkanları ve Düzce Belediye Başkanı’ndan oluşan geniş bir ekiple görüşmeye gideceğiz. Benim Tayyip Beyle bire bir konuşmam olmaz. En fazla bana ‘Suriyelilere niye yardımı kestin’ diye sorar, bunu konuşuruz.