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Başkan Fatih Kavak üniversitelilerle buluştu

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, ilçede öğrenim gören üniversitelilerle kaynaşma yemeğinde bir araya geldi. Başkan Fatih Kavak, düzenlenen etkinlikte üniversitelilerin taleplerini de dinledi.

Başkan Fatih Kavak üniversitelilerle buluştu

Haber: BMA

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, Seben halkının yanı sıra ilçede öğrenim gören üniversitelilerin sorunlarıyla da yakından ilgileniyor. Belediye Başkanı Fatih Kavak bu kapsamda ilçede eğitim alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile kaynaşma yemeğinde bir araya geldi. Üniversitelilerin yoğun ilgi gösterdiği yemeğe Başkan Fatih Kavak’ın yanı sıra Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeleri de katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan programda konuşan Başkan Fatih Kavak, üniversiteli öğrencilere destek vereceğini belirtti. Programda üniversiteliler de Başkan Fatih Kavak’a sorunlarını ve isteklerini iletme imkanı buldular.

Programla ilgili açıklama yapan Fatih Kavak,  “İlçemizde öğrenim gören üniversiteli gençlerimizle kaynaşmak ve tanışmak amacıyla toplantı düzenledik. Gençlerimizin halini hatrını sorup dilek ve temennilerini dinledik” dedi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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