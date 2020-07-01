Başkan Fatih Kavak, yol çalışmalarını inceledi

Haber: BMA

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, İlçe Kaymakamı Mustafa Atış ile birlikte uzun yıllardır büyük bir sorun haline gelen Seben-Bolu yolunda başlayan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Fatih Kavak ve Kaymakam Mustafa Atış yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

“YILSONUNA KADAR TAMAMLANMASI PLANLANIYOR”

Başkan Kavak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Seben-Bolu yolumuzun Korucuk Köyü ve Bozyer Köyü arasındaki çalışmalara başlanan kısmında İlçe Kaymakamımız ve İl Genel Meclis Üyelerimiz ile birlikte incelemelerde bulunduk. Yılsonuna kadar tamamlanması planlanan yol çalışmasında yüklenici firmaya göstermiş olduğu gayretten dolayı teşekkür ederim. Memleketim her şeyin en iyisi en güzeline layık... Bir yandan suyumuz (Seben Gölü Sulama Projesi Başlıyor) bir yandan yolumuz... Seben hak ettiği yerde olacak” ifadelerine yer verdi.