Başkan Fidan’dan Fatih Metin’e teşekkür

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yaklaşık 4 senedir Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan ve geçtiğimiz günlerde görevden alınan Fatih Metin’e, Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan teşekkür etti.

Fidan yayımladığı teşekkür mektubunda şu ifadelere yer verdi;

“Ziraat Odası Başkanı olarak göreve başladığım ve 2015 yılında tanıdığım, Bolumuzun yetiştirdiği, tüm Bolu halkının yanında olan Tarım Bakan Yardımcımız Fatih Metin Bey’in görevden alınması Ziraat Odası olarak bizi çok üzdü. Kendisinin Bolumuza ve tarıma büyük destekleri vardı. Ziraat Odası olarak kendisinin büyük desteklerini gördük. Kendisine şahsım ve Ziraat Odası olarak çok teşekkür ederim. Fatih Bey’in bundan sonra daha iyi bir göreve geleceğine inanıyorum. Bakanımızın her zaman arkasında olduğumuzu belirtmek isterim.”

ZİRAAT ODASI BOLU ÇİFTÇİSİ İÇİN ÇALIŞMAKTADIR

Öte yandan yapılan çalışmalar hakkında konuşan Başkan Fidan, “2015 yılından itibaren Ziraat Odası başkanlığı yapıyorum. Ziraat Odası olarak yönetimdeki ve meclisteki arkadaşlarımla güzel çalışmalar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bolu Ziraat Odası’na mısır kurutma tesisi yaptık ve 1 adet satış mağazası aldık. Tarım İl Müdürlüğü’nün yanına Ziraat Odası için 3 katlı idari bina yapmayı düşünüyoruz. Odamızın geliri çiftçilerimizin verdiği oda aidatlarından sağlanmaktadır. Bunun toplamı senelik 200 bin liradır. Diğer gelirler Ziraat Odası satış mağazasından sağlanmaktadır. Ziraat odası Bolu çiftçisi için çalışmaktadır” ifadelerini kullandı.