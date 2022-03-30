Başkan Fidan’dan harika haber

“Devletin vatandaşa yön göstereceği, yasağın kaçağı teşvik etmeyeceği ve yeni imar barışı yasalarına ihtiyaç duymayacağımız bir düzenleme beklemekteyiz" diyen hakkın Fidan, Karadeniz Bölgesi’nde deniz kültüründen çok yayla kültürünün egemen olduğunu söyledi.

YASA TBMM’DE

BZO Başkanı Fidan, “Yaylacılık özellikle hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlarımız için aynı zamanda hayvancılığın girdi maliyetlerini düşürme anlamında da elzem bir faaliyet. Yaylacılık köylümüz için bir geçim kaynağı olarak değerlendirile bilir. Mera Kanunu'nun 14. ve 20. maddesine baktığımızda, inşaat yasağı kapsamında yaylalarımızda büyükbaş hayvancılığın yapılmasının önünde engellerin olduğunu görüyoruz. Şu anda Karadeniz Bölgesi'ndeki yaylalarda küçükbaş hayvancılık yapılabilir, turizm tesisi, enerji santralleri kurulabilir, organize sanayi bölgeleri olabilir ama büyükbaş hayvancılık yapmak isteyenler için korunaklı yapı statüsünde olan ahırların inşası yasak. Bu konuda milletvekili arkadaşlarımız bir teklifi TBMM'ye sundu” dedi.

KAÇAK YAPIYA SON

Konuyla ilgili bilgi veren Başkan Fidan, “Yaylalardaki bu sorunun ortadan kalkması gerekir. AK Parti Milletvekillerimizin vermiş olduğu kanun teklifiyle beraber yaylalarda belirli alanlarda yerleşim alanı oluşturarak, burada hayvancılık yapmak şartıyla belirli bir süreliğine, geleneksel mimarinin özelliklerine uygun bir şekilde taş ve ahşap olmak üzere korunaklı yapıların belirli metrekarede, belirli ölçülerde yapılabilmesinin önünü açan bir düzenlemenin TBMM’den geçmesini arzu ediyoruz. Bu, bizim insanımızın bir talebidir. Geleceğe yönelik yeni imar barışı yasalarının önüne geçecek bir düzenleme olarak değerlendiriyoruz. Mevcut haliyle baktığımız zaman imar barışı, imar yarışına dönüşüyor. Daha çok kaçak yapı oluyor. Yasak olduğu zaman kaçağı teşvik ediyor. TBMM’den çıkacak düzenleyici bir yasa yasağı ortadan kaldıracak, kaçağı ortadan kaldıracak, devletin vatandaşa önder olacağı bir farkındalık oluşturacak” ifadelerini kullandı.