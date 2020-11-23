Başkan Fırat, “1 Aralık’ı beklemeyin”

Haber:Erdal Tanrıverdi



Yalnızca ticari araçların değil, trafikteki tüm özel araçların da kış lastiğine geçmeyi ihmal etmemesi gerektiğini belirten Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Fırat, zorunlu uygulamanın başlamasına kısa bir zaman kala yoğunluk yaşanmaması için vatandaşların daha önceden kış lastiği takması gerektiğini hatırlattı. Ticari araçlar için 1 Aralık’tan itibaren zorunlu kış lastiği takmamanın cezasının 776 TL olduğunu hatırlatan Başkan Fırat, “Ülkemizde şehirlerarası karayollarında seyreden tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile ticari otomobillerin 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasındaki dört aylık dönemde kış lastiği takması zorunlu. 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği takmayan bu araçlara 776 TL ceza yazılacak. Ancak bu ceza miktarı sadece Aralık ayı için geçerli. Kış lastiği takmamanın cezası 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren ise yeniden değerleme oranında yüzde 9.11 artırılarak 846 TL’ye çıkacak” şeklinde konuştu.

Trafikte ticari araçlar kadar özel araçların da risk taşıdığını ve bu yüzden kış lastiği konusunda çok dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Oda Başkanı Fırat, “Gizli buzlanma, yağışlar, yolların kayganlaşması v.s gibi risk faktörleri ülkemizdeki tüm araçları etkiliyor. Araştırmalara göre kışın kaza yapma riski yaza göre 6 kat daha fazla. Karlı ve buzlu havalarda yaşanan kazalar genellikle bir ve birden fazla aracın çarpışması şeklinde meydana geliyor. Bu sebeple ticari ya da özel araç demeden tüm vatandaşlarımız kış lastiği kullanımına dikkat etmeli. Özellikle kışa girerken herkes araç muayenesini, bakımını en doğru şekilde yaptırmalı. Aracın kışa hazırlığı külfet gibi görülmemeli. Hepimizin can ve mal güvenliği için kış lastiğinin ve araç bakımının önemi büyük” diye konuştu.