Başkan Fırat zam geleceğini açıkladı

Haber: Okay Özcan

2022 yılı zamlarla beraberinde geldi. Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Orhan Fırat artan maliyetler karşısında, otobüs ve taksici esnafının mağdur olduğunu belirtti. Başkan Fırat’ın fiyatların, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a artırılması talebinde bulunduğu öğrenildi. Başkan Özcan konuya el atarak zam talebini meclise taşıdı. Meclisten oybirliği ile geçen konu komisyona havale edildi. Kamuoyunun merakla beklediği zamlı fiyatlar bugün saat 10’da bir araya gelecek olan komisyon toplantısı sonrası açıklanacak.

“ESNAF DA BU KONUDA RAHAT EDER DİYE DÜŞÜNÜYORUM””

Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Orhan Fırat konu ile ilgili yaptığı açıklamada verilecek olan karar sonrası esnafın rahat edeceğini düşündüğünü belirterek, “Artan maliyetler konusunda hizmet sektöründe, hizmetlerin devamı için zam yapmak zorunda kaldık. Buna zam değil de artık fiyat güncellemesi desek daha doğru olur diye düşünüyorum. Enerji fiyatları, personel vergimiz, araçların bakım ve onarım giderlerinde yüzde 200 bir yükselme olduğu için bizimde belediyeden böyle bir talebimiz oldu. Belediye meclisinde bu da onaylandı. İnşallah komisyonumuzda isteklerimiz doğrultusunda karar verir, esnaf da bu konuda rahat eder diye düşünüyorum.”

“ARTAN MALİYETLER KARŞISINDA ŞUAN Kİ KAZANÇLAR KURTARMIYOR”

“Şuanda taksimetre açılış fiyatlarımız olsun, özel halk otobüsü fiyatlarımız olsun, çok geride kaldı. Artan maliyetler karşısında şuan ki kazançlar kurtarmıyor. Esnafımız artık iyice hizmet veremez noktasına gelmiştir. Komisyona zam teklifimiz yüzde 30, yüzde 40, yüzde 50 oranlarına varan bir artış talebimiz var. Mesafelere göre değişiklik gösterecek şekilde meclise sunduk. Komisyon yarın sabah saat 10’da toplanıp karar verecek.”