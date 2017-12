Haber: BMA

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar “Başkan Gençlerle Buluşuyor” projesi kapsamında ilçede bulunan Gerede Fen Lisesi, Gerede Anadolu Lisesi, Gerede Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İbrahim Hilmi Koçbeyoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gerede Hacı Sadık Öztosun Anadolu Lisesi, Nimet Meto Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Gerede Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile buluştu.

Öğrencilerle tecrübelerini paylaşan Başkan Allar, ülkemiz ve bölge hakkında geçmişten bugüne gençliğin yaşadığı olayları gençlere aktarırken kendi hayatından da kesitler paylaştı. Belediye Başkanı Mustafa Allar gerçekleştirilen söyleşide, “Bizlerde bu okul sıralarından geçtik. 80 kişilik yatakhanelerde bir soba ile o günün koşullarında öğrencilik yaptık. 2000 öncesinin Türkiyesi ile bugünün Türkiyesi kıyas kabul etmez. Ailelerinizin hangi koşullarda sizleri okuttuğunu asla unutmayın. Derslerinize iyi çalışın. Sizden beklentimiz sadece maddi başarı değil manevi olarak da donanımınızın olmasıdır. Aklınızı kiraya vermeyin. Sorgulayın, araştırın. Vatanına, milletine ve diyanetine bağlı iyi bir nesil yetiştirmek olmalı tüm gayemiz. Biz 80 darbesini yaşadık. 60 darbesini babamızdan dedemizden dinledik. Sizler 15 Temmuzu yaşadınız. Bir daha bu sıkıntıları yaşamamamız için çok gayret sarf etmeliyiz. Kudüs bizim kırmızı çizgimiz. Kudüs demek İstanbul demektir. Liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sayesinde söz dinleyen değil sözü dinlenen, gündem belirleyen bir ülke olduk. Bizlerde O’na yardım etmek için elimizden geleni yapmalıyız” diye konuştu.

Sohbet sonrasında öğrencilerin taleplerini dinleyip sorularını cevaplandıran Başkan Mustafa Allar ayrıca, “Gençlerin toplumun her kesiminde etkin rol oynadığını belirterek sizlerin geleceğe hazırlanması gerekir. Geleceğe hazırlanmak için bilgili ve donanımlı olmanın yanında ülkemizin milli ve manevi değerlerine bağlı olacaksınız, bunun için sorumluluk almaktan kaçınmayın. Siz gençler olarak kendinizin ve toplumun değerlerine sahip çıkarak geleceğe doğru adım atacaksınız, donanımlı bireyler olmak için günün şartlarına ayak uydurmalı ve her türlü eğitimle öncü olmalısınız. Sadece bilmekle kalmayacağız, günün gençliğinde bilmek, pratiğe dönüştürmek ve teknolojik imkanları kullanmak ve öğrendiğimiz her şeyi beynimize yerleştirmek gerekiyor. Gençlerden en büyük beklentimiz, geleceğe hazırlık yaparken sorulara cevap veren, okulunda ve mesleğinde en iyi ve en başarılı bireyler olmalarıdır. Sadece öğrenen değil, öğrendiğini de öğreten gençlere ihtiyacımız var” dedi.

Belediye Başkanı Mustafa Allar liselerde düzenlenen programlar sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çetin'e, Şube Müdürü Yılmaz Özeren'e, Okul Müdürlerine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti. Okul Müdürleri de programların bitişinde ziyaretlerin anısına Başkan Allar’a hediye takdim ettiler.