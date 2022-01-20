Başkan Güner, “kamera karşısında iyiler ama icraata geldiğinde…”

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu’yu 4 gündür etkisi altına alan kar yağışı ve Bolu Belediyesi’nin kar ile imtihanı Bolu’nun gündeminden düşmüyor. Bolu AK Parti İl Başkanı Suat Güner, kamera karşısına geçerek Bolu Belediyesinin kar ile mücadelesini yorumladı. Başkan Güner, meteoroloji müdürlüğünün 15 gün önceden kar yağışı uyarısı verdiğini ve Bolu Belediyesinin bu uyarıyı dikkate alarak bir ön hazırlık yapmış olması gerektiğini belirtti. Başkan Suat Güner, “kameralar karşısında çok iyiler ama iş icraata geldiğinde maalesef bunun böyle olmadığını görüyoruz. Şuan kar yağışından herkes etkileniyor. Bunu açıklama yaparak daha da vahim hale getirdiklerini düşünüyorum” dedi.

Bolu AK Parti İl Başkanı Suat Güner yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“KONULARI BİR MERHALEYE TAŞIYORUZ SÜREKLİ”

“Belediyeler tabi ki öncelikle akla gelen hizmet alma noktasında vatandaşın ulaşımda elini kolaylaştırması gereken bu konuda öncelikli sorumluluk alması gereken kurumlar. Böyle yoğun kar yağışı ya da yağmur aldığımız zamanlarda da sorumluluk almalarını bekliyoruz. Evet, sorumluluk alıyorlar, yapmaya çalışıyorlar fakat sorun şurada olayı sosyal medya gündemine veya haber nitelikli bir merhaleye taşıyoruz sürekli.”

“ÖN HAZIRLIĞININ İYİ OLMASI, BİZLERİN ULAŞIM NOKTASINDA ELİNİ BİRAZ DAHA KOLAYLAŞTIRIRDI”

“Evet, olması gerektiğinden ya da beklenenden daha fazla kar yağdı. Tartışmasız. Rabbimiz bir hikmetidir, bizim içinde bir bereket olduğunu düşünüyoruz ama Bolu Belediyesinin şöyle bir imajı oldu geçtiğimiz 2 buçuk yılda. Mikrofon karşısında icraatımız çok iyi ama fiziken bunu görmeye başladığımızda ya da görmek istediğimizde karşımızda çok fazla bir şey göremiyoruz. Doğal olarak insanlarda şuan da bu kar yağışı, bunun üzerine tuz biber oldu. Ve insanlar doğal olarak daha büyük bir beklenti içerisinde. Bu konuda ki hava uzmanları hava raporlarını yayımlayan uzmanlar, özellikle bizim bölgemizin de içinde bulunduğu Batı Karadeniz Bölgesinde yoğun kar yağışının olacağını 15 gün önceden haber niteliğinde bizlere duyurdular. Bekliyorduk, belki biraz daha ön hazırlığının iyi olması, bizlerin ulaşım noktasında elini biraz daha kolaylaştırırdı.”

“İNSANLARIN YOĞUN OLDUĞU YERLER TEMİZLENSE TEPKİLER DAHA AZ OLURDU”

“Sonuçta belediye personelimizin çabasını görüyorum. Şehir merkezinde birkaç yerde görüyorum. Belki olması gerektiği şekliyle planlanmamıştır, ben orda bir hata eksiklik tespit ettiğimi söyleyebilirim çünkü trafiğimizin insan yoğunluğunun olduğu yerler belli. Belki oralarda biraz daha böyle hassas davranılsa ekipler oralarda biraz daha yoğun olsa onu görsek, insanlarında bu tepkisi biraz daha hafif olabilir.”

“KAMERA KARŞISINDA İYİLER AMA İCRAATA GELDİĞİNDE…”

“Yani vatandaşların şu an içinde bulundukları ve hizmet almak istedikleri, kuruma talepte bulunmaları, trollük olabilir mi? Trol kelimesi çok yanlış bir kelime. Yani ben parti teşkilatlarımızın, bir trol olarak değil gerçekten hizmette bir eksikliğin, planlamanın bir hatası olduğu üzerine tartışmalarımızda, konuşmalarımızda bunları parti teşkilatları toplantılarımızda konuşuyoruz. Birkaç gündür sonuçta yoğun bir kar yağışı var ama trol kelimesini doğru bulmuyorum. Az önce aslında söylemeye çalıştığım, kameralar karşısında çok iyiler ama iş icraata geldiğinde maalesef bunun böyle olmadığını görüyoruz. Şuan kar yağışından herkes etkileniyor. Bunu açıklama yaparak daha da vahim hale getirdiklerini düşünüyorum.”