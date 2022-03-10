Başkan haberi doğruladı



Haber: S. Özge Yücel

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Bolu Belediyesi’nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın fotoğrafını paylaşan temizlik işçisi Mahire Yentür’ün işten çıkarıldığını paylaştı. Paylaşım sonrasında konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan “Gergerlioğlu’nun derdi toplumu germek” diyerek işten çıkarmayı doğruladı. Gergerlioğlu konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Mahire Yentür, bir temizlik işçisi. Kürt vatandaş. Bolu Belediyesi’nden çıkarıldı. Suçu mu? Selahattin Demirtaş’ın fotoğrafını paylaşmak!!! Mahire Yentür’ün mektubu aşağıda. İşten çıkartılmakla kalınmadı, sosyal dışlama da yaşadı! Cevap vermek isteyene kulağımız açıktır” ifadesini kullandı.

‘UYARMIŞTIK‘

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Çalışanlarımızdan siyasi paylaşım yapmamalarını istemiştik. Bu konuda da uyarıda bulunmuştuk. ‘Hiçbir siyasi parti aleyhine veya lehine paylaşım yapmayın’ demiştik. Çünkü biz kamu görevi yürütüyoruz. Tabi bu arkadaşımız kurala uygun davranmadığı için böyle bir işleme başvurulmuş. Personelimiz daha önce de ilgili müdürlükler tarafından da uyarılmıştır. Hatta ben daha önce de şunu da söylemiştim çalışanlarımıza; ‘Doğrudan kamu görevi yürütenler siyasi parti üyeliklerinde de ayrılsın…’ Özellikle belediyenin ana birimlerinde çalışanlar… Bu doğrultuda da arkadaşlarımız siyasi parti üyeliklerinden de istifa etmişlerdir. Hiç kimse bir parti rozetiyle iş yapmayacak. Ben kendim parti rozeti takmıyorum ki… Konu HDP değil başka partide olsa aynı uygulamaya başvurulacaktı” ifadelerini kullandı.

‘GERİ DÖNÜLEMEZ’

İşten çıkarmanın Disiplin Kurulu tarafından oybirliğiyle alındığını belirten Özcan, “Kararımız kesin ve geri dönülemez” dedi. Gergerlioğlu’na da yüklenen Özcan, “Onun derdi ortamı germek zaten… Oturduğu yerden Bolu’yla ilgili konuları bilip bilmeden sorumsuzca paylaşması zaten ona yakışan bir hareket. Bölücü, alt kimlik milliyetçisi adam, tam da ondan beklerdim” diye konuştu.

‘HAYATIMI MAHVETTİ’

Bolu’da yayın yapan ‘Bolu’nun Sesi’ adlı internet sitesi ise, 24 Şubat tarihinde yayınlanan haberde fotoğraf paylaşımını Bolu Belediye başkanı Tanju Özcan’ın HDP’ye verdiği desteğin kanıtı olarak sundu. Haberde ayrıca Mahire Yentür’ün sürekli HDP ve PKK propagandası yaptığı iddia edildi. Konuyla ilgili konuşan ve yaklaşık 25 senedir Bolu’da ailesiyle birlikte yaşayan işçi Mahire Yentür, belediye çalışanları baskıya uğradığını söyledi. Haberin yayınladığı gün müdürlerinin kendisini çağırdığını söyleyen Mahire Yentür, “Haberi ilk gördüğümde belediyedeydim, baygınlık geçirdim ve gözlerimi hastanede açtım. Daha sonra iş arkadaşlarımın arasında terörist diye dışlandım. Bir fotoğraf paylaşımı beni mahvetti” dedi.

Fotoğrafı yerel internet sitesine bir iş arkadaşının gönderdiğini belirten Mahire Yentür., “Cumartesi günü paylaşım yaptım. Daha sonra küçük çocuğum bir paylaşım daha yapmış. Bu durumu izah edemedik. Arkadaşım dediğim B.Ş., benim paylaşımımı gazeteye göndermiş. Gazetede haberi yapmış. Ne desem de inanmadılar” diye konuştu.

Mahire Yentür, “Çevremdeki insanlar ‘Çıkışını kendin verirsen daha iyi olur’ dedi. Ailem, akrabalarım zarar görmesin diye istifa etmek zorunda kaldım. HDP ile herhangi bir alakam yok, üyeliğim yok. Kendimi ifade etmeye çalıştım ama kimse beni dinlemedi. Bütün arkadaşlarım bana karşı tavır aldı. Dışarıya çıkamıyorum. Dışlanıyorum. Her zaman gittiğim bir kafeden helallik almak istedim ama “Bizimle alakanız yok, buraya gelemezsin” diyerek kovuldum” dedi.

‘İŞİME GERİ DÖNMEK İSTİYORUM’

Bolu Belediyesi’ndeki işine geri dönmek isteyen Mahire Yentür, “Haberi yapan o gazeteciye hakkımı helal etmiyorum. Onu Allah’a havale ediyorum. Bu büyük ve kötü bir suçlama. Ekmeğimden oldum, 4 tane çocuğumun günahı o gazetecinin boynuna. Dürüst bir insansa bu yaptığını düzeltsin. Şu an mağdur durumdayım. Yalan haberle beni yıldırmaya çalışmış. Gözüyle görmeden yargılamış. Ben terörist değilim, insan gibi yaşamak istiyorum. Hakkımı arıyorum. Kim bunu yaptıysa düzeltsin. Sesimi duyan herkesten bunu talep ediyorum” ifadelerini kullandı.