Başkan istifa iması yaptı

Gerede 1970 FK Başkanı Akif Allar, Pazar günü oynanan Yeniçağaspor maçında açılan pankart ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, hem Gerede 1970 FK hem de Yeniçağaspor’a çağrı yaptı, “Yeniden temiz bir sayfa açalım” dedi.

KİMSE SUÇLU ARAMASIN

Öncelikle bu açıklamanın şahsım adına yapıldığının bilinmesini isterim diyerek sözlerine başlayan Gerede 1970 FK Başkanı Akif Allar, “Geçmişten günümüze kadar Gerede 1970 FK ve Yeniçağspor kulüplerimizin kabul edilemez hatalı davranışları olmuştur.Maalesef bütün bu birikimler her iki kulüp adına da olayı buralara getirmiştir. Kimse suçlu aramasın en büyük suçlular hem Yeniçağspor büyükleri hem de Gerede 1970 FK büyükleridir”şeklinde konuştu.

HER ŞERDE BİR HAYIR VARDIR

Şimdiye kadarki olaylar, tahrik ve sürtüşmelerde biz büyükler olarak üzerimize düşeni yapamamışız diyen Allar, “en önemli hususlardan biri de, her iki kulübü de birbirine düşürmeye çalışan farkına varamadığımız bazı sporcu ve spor yöneticileri ile yandaşlardır. Geçmişten bu günümüze olan bu sürtüşmeden dolayı zarar gören sadece Yeniçağa ve Gerede olmuştur. Şunu da unutmayalım! Ne Yeniçağa kendine ve seyircisine laf söylettirir ne de Gerede kendine ve taraftarına laf söylettirir. Her şerde bir hayır vardır derler. Bu yaşanan olay belki Yeniçağa ve Gerede büyüklerine ders olmuştur” ifadelerini kulandı.

UYANIK OL YENİÇAĞA, VE GEREDE!

Gerede 1970 FK Başkanı Akif Allar, “bu olayların bilincinde olup geçmişe tamamen bir sünger çekip her iki kulüp olarak yeniden temiz bir sayfa açılmalı ve açılan bu sayfanın özellikle her iki kulübü de kullananlara karşı kirletilmesine müsaade edilmemelidir.Ayrıca basın ve sosyal medyadan hala yapılan haberler ve davranışlar her iki kulübe ve her iki ilçeye zarar vermektedir. Bizler gerekli basın açıklaması yapmamıza rağmen bu yaşanan olayı sanki düğün varmış gibi paylaşan bazı basın kuruluşları maalesef aynı hassasiyeti göstermemişler, yapmış olduğumuz basın açıklamasını sayfalarında paylaşmamışlardır. Uyanık ol Gerede, Uyanık ol Yeniçağa…!” dedi.

İSTİFA İMASI YAPTI

Hem Geredeli hem de Yeniçağalı büyüklere çağrı yapan Akif Allar sözlerini, “Geredeli büyüklerimize, Yeniçağaspor Kulübü Başkanı İsmail Biçer ve yönetimine ve Yeniçağalı büyüklerimize çağrımdır. Ben şahsım adına Gerede 1970 FK Başkanı olarak her şeyimle iki ilçemize de yakışmayan tutum ve davranışların son bulması adına ailelerimiz ve çocuklarımızla sporun gerektiği şekilde izlenmesi ve oynanması adına ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Eğer bunuda başaramazsak benim kişiliğim ve karakterin olarak spor camiasının içinde bulunmamın hiçbir anlamı yoktur" diye tamamladı.