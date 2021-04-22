Başkan Karsu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Kutladı

CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, gençlik yıllarından itibaren kurduğu "demokrasi" düşünün, tam 101 yıl önce, hâkimiyeti kayıtsız şartsız millete devretmek üzere açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ile gerçeğe dönüştüğünü vurguladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ben her kerameti Meclisten bekleyenlerdenim." sözlerini hatırlatan Başkan Karsu, meclisin sahip bulunduğu kerametin ise "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." ilkesi olduğunu belirtti. Başkan Karsu, "Bu nedenledir ki Kurtuluş Savaşı'nı Mustafa Kemal'in liderliğinde ve dünyaya örnek olan bir dayanışmayla kazanan milletimizin özgürlük ve bağımsızlığa ulaşma kararlılığının merkezi TBMM'dir." İfadesini kullandı. Yurttaşları arasında hiçbir ayrım gözetmeyen, hiç kimsenin bir diğerinden üstün olmadığı, her vatandaşın eşit haklara sahip olduğu genç Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri Atatürk'ün, bu kıymetli günü aynı zamanda çocuklara armağan ettiğini anımsatan Karsu, Atatürk'ün bu tercihinin, ülkenin gelecek nesillere emanetinin de bir nişanesi olduğunu vurguladı. Milletin vekâletini taşıyan Türkiye Büyük Millet Meclisinin asli görevinin, demokratik, laik, sosyal hukuk devletini geliştirmek, ülkenin dünyada söz sahibi olmasını sağlamak olduğuna dikkati çeken CHP Bolu il Başkanı Kazım Karsu, şu ifadeleri kullandı; "Bugün yetkileri törpülenen, işlevsiz hale getirilmek istenen TBMM, yurdumuza vurulmak istenen prangayı 101 yıl önce kırdığı gibi kıracak, 29 Ekim 2023'de kutlayacağımız Cumhuriyetimizin 100. yılında yeniden demokrasinin timsali olacaktır. İnanıyorum ki bu salgın günleri geçer geçmez coşkumuz yüreklerimizden sokaklara taşacak, Cumhuriyetimizin bugünkü mirasçıları, onu hak ettiği şekilde demokrasiyle taçlandıracaktır. Son olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları ve düşün arkadaşlarını bir kez daha minnet ve rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."

BAŞKAN KARSU’DAN ÇOCUKLARA MESAJ

Başkan Karsu, mesajında çocuklara da şöyle seslendi: "Sevgili çocuklar, sizler, bu güzel ülkenin geleceğini inşa edeceksiniz. Bu nedenle 101 yıl önce neler yaşandığını, Ulu Önder Atatürk'ün neden ilk iş olarak Türkiye Büyük Millet Meclisini açtığını iyi öğrenmelisiniz. Güzel Cumhuriyetimizin temel ilkesi 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesidir. Bu aynı zamanda sizlere 'bağımsızlık ve adalet' üzerine inşa edilmiş bir mirasın da temelidir. Bu mirası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği 'muasır medeniyetler seviyesi' ve onun da ilerisine taşıyacak olan sizlersiniz."