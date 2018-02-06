Haber: BMA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kaşka'nın da bulunduğu heyet, Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarda bulundu. Önce ​ Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Tarek Kabil ile görüşen heyet Kahire programı kapsamında, Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği’nde Mısır’daki Türk yatırımcılar ile de bir araya geldi. Heyette Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Öztürk Oran, Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Ayrancı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvan ve TOBB ETÜ Sağlık Hizmetleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Eren yeraldı.

Gerede TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kaşka böyle güzide bir heyetle Mısır’da Gerede ekonomisini tanıtma fırsatı bulduğunu dile getirdi. Özellikle deri üretimi,turizm ve orman ürünleri sanayi konusunda Mısır’la ticari işbirliği yapılabileceğini, gelecek aylarda Gerede’yi ziyaret edecek heyetlere ilçeye yatırım yapma konusunda tavsiyelerde bulunacaklarını söyleyen Başkan Kaşka ayrıca, “Bizlere Mısır’da Gerede’yi tanıtma fırsatı sunan TOBB Başkanımız Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na Gerede ve işadamlarımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

